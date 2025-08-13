VaiOnline
Radiolina.
14 agosto 2025 alle 00:42

Francesca Figus ci racconta “Ocean” 

C’è un punto esatto in cui il battito del cuore si fonde con quello del suono. Accade a 180 bpm, dove la musica smette di essere struttura e diventa vibrazione. E se in quella frequenza si incontrano la nobiltà degli archi del De Carolis di Sassari e la tensione della musica elettronica di Boosta, nasce qualcosa di irripetibile: “Ocean”, l’opera contemporanea in scena sabato alla Forte Arena di Santa Margherita. Ospiti di Francesca Figus oggi alle 14.30 su Radiolina Virginia Dal Cortivo (capo degli eventi del Forte Village) e Siria Colella (regista di “Ocean”).

