Francesca Figus a “Unione Cult” 

Arriva il momento – come in questa storia che Francesca Spanu, avvocatessa e scrittrice ci regala – in cui, grazie all’incontro di due donne, la borsa del destino si apre. Il suo contenuto viene alla luce come dal profondo dell’inconscio. A sette anni dalla prima pubblicazione, il romanzo “Dentro la borsa” torna in una versione totalmente rinnovata e con un finale inedito. La sua autrice si accomoda così nel salotto di Francesca Figus. Oggi alle 22 e domani alle 12.15 su Videolina.