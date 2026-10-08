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09 ottobre 2026 alle 00:48

Francesca Figus a “Unione Cult” 

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Arriva il momento – come in questa storia che Francesca Spanu, avvocatessa e scrittrice ci regala – in cui, grazie all’incontro di due donne, la borsa del destino si apre. Il suo contenuto viene alla luce come dal profondo dell’inconscio. A sette anni dalla prima pubblicazione, il romanzo “Dentro la borsa” torna in una versione totalmente rinnovata e con un finale inedito. La sua autrice si accomoda così nel salotto di Francesca Figus. Oggi alle 22 e domani alle 12.15 su Videolina.

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