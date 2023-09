Francesca Fialdini e la Sardegna «che mi piace scoprire in motorino» 

Bisogna rimanere fedeli a sé stessi, per andare a ruota libera. Non farsi condizionare dal giudizio degli altri e rompere gli schemi, anche. «Come Michela Murgia: quanti schemi ha rotto, ma lei oggi splende e può continuare a parlare». Alla scrittrice di Cabras pensa la giornalista Francesca Fialdini, che da questa sera, alle 17.20, sarà di nuovo su Rai1 con la trasmissione “Da noi...a ruota libera”. «Michela è un modello da imitare. Anche se quando si riesce a incidere così tanto nella vita pubblica c’è un prezzo da pagare: molti non ti vorranno bene e altri ti volteranno le spalle. Ma a quel punto sarai una persona più simile a quella che volevi essere, quindi più libera. Lei ha lasciato una forte eredità come donna e intellettuale. Come qualcuno che si preoccupa di tutto ciò che gli succede intorno».

Non capita di frequente che ci si preoccupi di ciò che accade intorno a noi.

«No, direi che prevale un senso di indifferenza e cura del proprio giardino. Andare contro corrente significa questo e credo che chi ha un ruolo pubblico come il mio debba preoccuparsi di avere uno sguardo più ampio possibile».

Come sarà la nuova edizione del programma?

«Speriamo sempre molto piacevole e divertente, ma con un taglio preciso e netto sulle storie: quelle delle persone che hanno da dire, non da mostrare. Ospite della prima puntata, Beatrice Venezi».

Al centro dell’attenzione ci sono le testimonianze di chi ce l’ha fatta. Quanto conta dare spazio a queste storie?

«È fondamentale perché possono essere di ispirazione per altri. Servono a mostrare che non per forza il destino è scritto da qualche parte, ma puoi sempre trovare il modo di far girare la ruota per il verso giusto. Conta, però, la comunità, avere qualcuno che ti dia un’altra occasione. Nella prima puntata avremo anche un ragazzino che sembrava destinato all'infelicità per la sua storia familiare, invece grazie a un adulto che ha creduto in lui, è riuscito a riscattarsi e trovare un lavoro».

Sembra di capire che l’indifferenza sia una delle cose che la preoccupano maggiormente.

«Sì, soprattutto rispetto al mondo dei giovani perché vivono nell'indifferenza di rapporti primari: spesso li lasciamo soli, siamo troppo occupati. Mi rendo conto che essere genitori è difficile, ma dobbiamo essere sinceri: da quando esistono telefonini e tablet abbiamo trovato molto comodo delegare educazione e intrattenimento a questi strumenti, li abbiamo sostituiti a noi e quindi i nostri figli crescono nell’indifferenza. Si crea una ferita che poi si manifesterà e noi raccoglieremo la rabbia di questi figli, il loro bisogno di essere amati che a volte si declinerà anche in forme aggressive o di autolesionismo. Tutti modi di richiamare l’attenzione sulla mancanza d'amore».

Ci racconta un aneddoto sulla Sardegna?

«Appena posso scappo in vacanza senza dirlo a nessuno. Mi piace girare in motorino per scoprire i posti meno affollati. Tra qualche settimana ritornerò per realizzare un servizio per “Fame d’amore”, il programma che inizierà a ottobre: sarò nella comunità Lo specchio che si occupa di disturbi del comportamento alimentare».

