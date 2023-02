Francesca Fagnani e questo show specchio del Paese 

«Tenace, un po’ egoista, e tignosetta, come mi ha detto una volta Asia Argento». Si definisce così, in tre aggettivi, Francesca Fagnani, la conduttrice di “Belve” che delle interviste senza sconti accompagnate dal sorriso disarmante ha fatto il marchio di fabbrica del programma di Rai 2. E che ieri abbiamo visto per la prima volta sul palco dell’Ariston. «C'è un tale carico di emotività, per un evento che monopolizza l'attenzione del Paese, che la domanda è: sarò all'altezza? Ma è un'emozione molto bella, positiva. Lo vivo come un riconoscimento del lavoro fatto, mi fa molto piacere», ha commentato ieri, prima di cominciare la diretta. «Non esiste un Sanremo che non venga accompagnato dalle polemiche. Diciamo da sempre che il Festival è specchio del Paese, tanto che noi conduttrici siamo chiamate a proporre un tema o una battaglia cara a ciascuna di noi. Possiamo dunque parlare noi, nel nostro piccolo, e non accogliere e ospitare le parole del leader di un Paese in guerra che noi sosteniamo?».

Intanto al Festival non l’ha accompagnata il compagno Enrico Mentana: «Ha il tg e mi sembra un patto molto più importante con gli spettatori».

