Francesca e Giovanni: l’amore (da anziani) ai tempi della Caritas 

Francesca Caria e Giovanni Marras, 78 anni lei e 67 lui, felicemente innamorati, fino a sei anni fa non si conoscevano nemmeno. Si sono incontrati nella mensa solidale, ad Assemini: lei è la presidente della Consulta delle donne che organizza il servizio e lui era uno dei tanti utenti. Può capitare a tutti ed è capitato anche a lui di perdere tutto, di perdere affetti e certezze e di trovarsi a dover chiedere aiuto.

«Avevo perso tutto»

A 60 anni Giovanni ha perso il lavoro e i genitori, uno a pochi mesi dell’altra, ha dovuto lasciare la casa di famiglia e la città dove era nato e cresciuto, Cagliari; ha visto sparire alcuni amici e ha deciso di allontanarsi dagli altri. «Ero disperato – racconta – e ho dovuto rivolgermi ai Servizi sociali. È stato il passo più difficile di tutti. L’umiliazione ti cancella, non ti senti più uomo quando non hai scelta: questo succede. Mi sono rivolto alla Caritas e in mensa ho fatto la fila per ritirare un pasto caldo. Francesca era lì: mi ha consegnato una busta con il pranzo, e poi mi ha detto “Ti aspetto domani” . Io avevo perso tutto, anche me stesso. Non c’era più nessuno che mi aspettasse. Lei mi ha guardato e quella frase, detta da lei, mi è sembrata una promessa».

«Lo aspettavo»

Francesca lo ascolta parlare e spiega: «Da noi, in mensa, ci sono persone che arrivano non per pranzare ma perché hanno bisogno di parlare. Se qualcuno per qualche giorno manca, lo contattiamo per capire se sta bene oppure chiediamo i motivi dell’assenza. Ti ringraziano perché sono persone di cui nessuno si accorge più. Giovanni invece veniva, prendeva il pasto, e andava subito via. Non parlava e non sapevamo nulla di lui. Io mi sono accorta che lo aspettavo e pensavo a lui. Alla mia età non avevo intenzione di avere un altro uomo. Ero vedova da qualche anno c’erano figli e nipoti a riempirmi la vita». Poi sui social Francesca vede una foto, un autoscatto: Giovanni seduto con una scarpa in mano. Le scarpe non servono se il tuo percorso è finito. Lei capisce l’urlo di aiuto e lo chiama.

«Adesso o mai più»

«Abbiamo iniziato a sentirci al telefono», riprende lui: «Ci facevamo compagnia. Parlando con lei ho rimesso assieme tutti i miei pezzi e ho capito di essermi innamorato». Francesca ride: «Innamorato, ma non si dichiarava! Una mattina decido di andare a casa sua, camminavo e mi dicevo: “Con che coraggio stai facendo questo!” Quando lui ha aperto la porta gli ho chiesto di offrirmi un caffè». Giovanni prosegue: «L’ho guardata e ho pensato “O adesso o mai più”, e l ho baciata. Così è iniziato. E non c’è mai stato imbarazzo per i nostri corpi o timidezza tra noi, perché ci conoscevamo già alla perfezione: attraverso i messaggi e le videochiamate avevamo mostrato la parte più profonda di noi stessi. È parlare e guardarsi il segreto di una intimità vera».

Dirlo a figli e nipoti

Francesca ha due figli e nipoti, e spiega l’importanza della loro approvazione e la paura di raccontare questo amore: aveva paura di deluderli o perderli e aveva paura di perdere Giovanni. «È stata mia nipotina Emma a dirlo a mia figlia: “Mamma, ma non l’hai ancora capito che quei due sono innamorati?” . Così, semplicemente. Mia nuora Francesca ha spiegato a mio figlio quello che non sarei mai riuscita a dire io. Non avrei mai pensato ci sarebbe stata una vita così bella anche per me. Giovanni sa come rendermi felice. La mia unica paura – confessa Francesca – è di lasciarlo solo e che la timidezza prenda di nuovo possesso della sua anima. Gli ho chiesto di trovarsi una donna che lo ami quando non ci sarò più. Perché l’amore salva la vita. Ma a un patto: mai, mai deve dire a lei le cose che dice a me». Quali sarebbero? Francesca sorride e, arrossendo, guarda Giovanni che quelle cose gliele dice sottovoce.

