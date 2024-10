Francesca Deidda colpita alla testa mentra dormiva 

Potrebbe essere stata uccisa con una serie di colpi alla testa quand’era appisolata sul divano, con un attrezzo da lavoro dotato di manico antiscivolo in neoprene la notte stessa della scomparsa. Francesca Deidda, la 42enne di San Sperate svanita nel nulla il 10 maggio scorso e i cui resti sono stati ritrovati il 18 luglio, chiusa in un borsone nei boschi tra Sinnai e San Vito, non sarebbe morta per una grande frattura “piatta” al cranio, quella accertata subito dopo il rinvenimento del suo corpo, bensì per da una serie di violente martellate. Manca ancora l’ufficialità, ma è questa l’indiscrezione filtrata nelle ultime ore dagli accertamenti in corso a Milano e nei laboratori del Ris dei Carabinieri che hanno analizzato alcuni minuscoli frammenti di materiale rosso (o arancione), rinvenuti nei capelli della donna.

Il giudizio immediato

Come emerso nelle ultime ore, il sostituto procuratore Marco Cocco - titolare dell’indagine per omicidio volontario e occultamento di cadavere che ha portato in carcere dai primi di giugno il marito della 42enne, Igor Sollai - starebbe valutando l’ipotesi di chiedere al Gip il giudizio immediato: subito in Corte d’assise senza passare per l’udienza preliminare. La richiesta deve essere fatta entro sei mesi dal fermo, dopo un interrogatorio e quando sussista la cosiddetta «evidenza della prova». Da qui le indagini e gli accertamenti dei consulenti eseguiti in tempi serrati.

L’arma del delitto

Al contrario di quanto emerso in un primo momento, a uccidere Francesca Deidda non sarebbe stato un unico colpo alla testa inferto con un pesante attrezzo da palestra, ma una serie di martellate sul lato opposto del cranio dov’è stata accertata una grande frattura “piatta” (causata forse dai contraccolpi con il telaio rigido del bracciolo del divano). Oltre ai segni dei colpi, tra i capelli della donna sono stati scoperti minuscoli frammenti di “neoprene”, materiale gommoso con il quale vengono realizzate le impugnature di alcuni attrezzi da lavoro: perlopiù pinze e martelli. Non è ancora certo - è il segreto tra gli inquirenti resta inviolabile - ma pare che il Ris di Cagliari siano anche già riusciti a risalire alla marca dell’attrezzo.

Le due piante

Per gli investigatori la prova-regina della presunta responsabilità di Igor Sollai arriverebbe da due piante di “viburno lucido” trovate dov’è stato rinvenuto il borsone da palestra con il corpo di Francesca Deidda. Essenze floreali a rapida crescita (possono raggiungere i 5 metri e formare una folta siepe) che non c’entravano nulla con la vegetazione del luogo e che avevano ancora la zolla attaccata alle radici. A poca distanza i carabinieri hanno poi scoperto dei bidoni e i vasi con dei codici a barre attaccati, risalendo che le piante erano state comprate il 15 maggio da Igor Sollai, pagate con la sua carta, nell’ingrosso Leroy Merlin di Elmas. A questo si aggiungono elementi indiziari: tracce di sangue nel divano di casa a cui sarebbe stata sostituita parte dell’imbottitura (con una di colore diverso), agli spostamenti dell’uomo tracciati dal gps del furgone di lavoro dell’autotrasportatore e, in ultimo, il telefono della donna che ha inviato messaggi ad amici e colleghe (senza mai nessuno che riuscisse a parlare con lei) sino al giorno in cui il 43enne – difeso dagli avvocati Carlo Demurtas e Laura Pirarba – non è stato convocato in caserma e informato della denuncia presentata dal fratello della moglie, 21 giorni dopo la sua sparizione.

