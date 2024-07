Francesca, arrivano i cani molecolari 

Potrebbero entrare in azione questa mattina i cani molecolari chiesti dalla speciale task-force allestita dalla Procura per cercare il corpo di Francesca Deidda, la 42enne di Elmas residente a San Sperate di cui si sono perse le tracce il 10 maggio scorso. Per gli inquirenti la donna sarebbe stata uccisa quel giorno dal marito, Igor Sollai, che avrebbe anche occultato il suo cadavere prima che – il 31 maggio – venisse formalizzata la denuncia di scomparsa da parte del fratello di lei. L’autotrasportatore 43enne, in cella a Uta da una decina di giorni, professa la sua estraneità ai fatti e, per questa ragione, i difensori Laura Pirarba e Carlo Demurtas hanno presentato istanza di riesame contro l’ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal Gip, Ermengarda Ferrarese. Nel frattempo oggi il Ris dei carabinieri potrebbe chiarire se appartengono alla donna alcuni reperti e delle tracce di sangue trovate in mezzo alla macchia mediterranea, lungo la vecchia Orientale Sarda.

Le analisi del Ris

A più di due mesi dal presunto omicidio, gli investigatori sono ormai convinti che la zona dove cercare sia quella ai margini della Statale 125, tra il 35° e il 36° chilometro, nei pressi del “Ponte romano”. È lì che nei giorni scorsi i Cacciatori di Sardegna, con i carabinieri del Ros e della Compagnia di Iglesias, supportati da Vigili del Fuoco, Protezione civile e soccorso alpino, hanno trovato un bite dentale, un accappatoio, una felpa con tracce di sangue e un beauty case che si sospettano essere della donna. L’apparecchio per i denti sarebbe già stato riconosciuto dall’odontotecnico che l’aveva realizzato sul calco della bocca di Francesca Deidda, ma per avere la certezza bisognerà attendere le analisi di laboratorio del Raggruppamento investigazioni scientifiche (Ris) che, nelle prossime ore, potrebbe consegnare l’esito dei test al sostituto procuratore Marco Cocco. I difensori del 43enne – stando alle indiscrezioni – non avrebbero ricevuto l’avviso di accertamento tecnico irripetibile, dunque significa che i tecnici genetisti dell’Arma stanno già lavorando per il prelievo e la comparazione dei resti biologici presenti nei reperti.

L’interrogatorio

In Procura si lavora a tappe forzate, in vista dell’interrogatorio di Igor Sollai fissato per giovedì. Dopo il fermo ordinato dal pm Cocco, convalidato dal Gip che ha disposto la custodia cautelare in carcere per il pericolo di fuga (c’è il sospetto che l’indagato stesse trasferendo soldi in Olanda dove risiede un parente), l’autotrasportatore si è sempre avvalso della facoltà di non rispondere, rilasciando solo qualche dichiarazione spontanea. Dal carcere, in ogni caso, continua a negare di aver ucciso la moglie: avrebbe raccontato che ci sarebbe stato un allontanamento volontario della coniuge con la quale si erano presi un periodo di riflessione e di averla lasciata da due persone che vivrebbero nella zona di San Gregorio. Ma gli inquirenti sospettano, invece, che Sollai per una ventina di giorni abbia usato il suo telefono, inviando messaggi a colleghe e familiari, così da convincere tutti che fosse ancora viva.

Il riesame

Nel frattempo la difesa ha impugnato l’ordinanza cautelare davanti al Tribunale del Riesame che ha fissato l’udienza per il 23 luglio. In quella sede gli avvocati contesteranno le esigenze cautelari, negando l’esistenza di un vero pericolo di fuga. Oggi, però, tutti gli occhi saranno puntati nuovamente lungo l’Orientale Sarda, dove con la task-force della Procura potrebbero fare la loro comparsa i cani molecolari.

