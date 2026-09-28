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Arzana.
29 settembre 2026 alle 00:25

France Tv sulle tracce dei pastori sul Gennargentu 

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I francesi non cercano (solo) il mare, bensì l’ultima Europa pastorale ancora viva. Il Gennargentu è uno degli ultimi posti. La mungitura all’alba, la lavorazione del formaggio, il cane pastore, il silenzio. Non il folklore, il lavoro. Una troupe di France tv, il servizio pubblico radiotelevisivo d’Oltralpe, ha visitato per due giorni il Gennargentu di Arzana. La missione degli inviati era documentare le attività degli allevatori e di chi porta avanti tradizioni millenarie, le vere identità della comunità. Fra gli altri siti raggiunti lo scorso fine settimana dalla troupe anche l’ovile di Francesco Stochino, un giovane allevatore di capre che tiene ancora alta la tradizione della mungitura a mano. I giornalisti dell’emittente nazionale francese hanno voluto osservare da vicino la vita dei pastori. Hanno capito che qui il tempo non si misura in ore, ma in stagioni. Sono arrivati con scarpe da trekking e una piccola telecamera. Per ore non c’è stato copione. C’è stata la vita vera: le mani dentro il latte caldo, il pane carasau che crocchia, un formaggio che nasce davanti agli occhi. Per il Gennargentu è un piccolo evento mediatico. Mentre il turismo corre verso i resort, c’è ancora chi scala una montagna per raccontare un ovile. Il sunto di quanto documentato a mille metri d’altitudine verrà trasmesso all’interno del programma Echappees belles. (ro. se.)

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