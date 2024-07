Franca Masu, «Fado, Meu Amor» Una festa per Amália Rodrigues 

Il viaggio a Lisbona, patria del fado, le manca. «Ma spero di riuscire ad andarci in autunno. Per incidere un disco con Mário Pacheco», si affretta a dire Franca Masu, che con questa dichiarazione conferma di avere le idee chiare.

Le stesse che la portano a coinvolgere nel dialogo col pubblico i musicisti che l’accompagnano nei suoi concerti. Sorte che toccherà a Nora, giovedì sera, proprio a Pacheco, storico chitarrista di Amália Rodrigues che la cantautrice algherese celebrerà nello spettacolo in calendario per la quarantaduesima edizione del festival “La Notte dei Poeti”. «Voglio che racconti chi era Amália, lui che ha potuto conoscerla di persona», spiega Masu, che col recital “Fado, Meu Amor” rende omaggio alla regina del fado a 25 anni dalla scomparsa ma anche a una passione latente. Scoperta per caso. Quella per il genere musicale detto della saudade. «Quando alla fine degli anni ’90, durante una serata, Giulia Lanciani, una delle maggiori studiose della cultura lusitana, mi disse che avevo la voce di fado e che avrebbe voluto donarmi tutto il materiale che aveva, a partire dai dischi di Amália Rodrigues, fui sorpresa», racconta l’artista catalana.

Poi? Che accadde?

«Che mi sono messa a studiare, scoprendo un genere che non conoscevo, se non in maniera superficiale, e che mi ha aperto un universo di emozioni, smuovendo qualcosa in me. Un sentimento antico, un languore, uno struggimento sordo e dolce allo stesso tempo che mi portavo dentro, che non riuscivo a decodificare ma che attraversava la mia anima. Così ho cominciato ad ascoltare in maniera compulsiva le musicassette di Amália Rodrigues e a cercare su internet tutto il materiale possibile. Poi, un giorno, alla radio, sento Marco Poeta, l’unico musicista che suonava la chitarra portoghese in Italia, uno che ha arrangiato “Piazza grande” di Lucio Dalla in chiave fado, fare un appello per una cantante e gli rispondo via mail: ha tardato un po’ a contattarmi, ma ha voluto che andassi subito a esibirmi con lui, e tra una data e l’altra a un certo punto scopro di essere andata in scena col chitarrista di Amália Rodrigues, cioè Pacheco. Col quale ho iniziato a collaborare e che ritroverò a Nora».

L’idea di “Fado, Meu Amor” di chi è stata?

«Il concerto nasce come atto teatrale col titolo “Lo scialle. Storie di vita e di fado”, perché mi avevano scritto un monologo che, però, per varie ragioni, non porterò a Nora se non nella seconda parte, quella cantata, in cui ricordo di essere fadista. Ovviamente, ricorderò Amália con le sue canzoni e farò parlare Pacheco, perché il pubblico possa conoscere questa donna dalla storia personale particolare, morta per un tumore alle corde vocali, attraverso la sua testimonianza diretta, che rappresenta un valore aggiunto per lo spettacolo: lui è stato con lei durante gli ultimi tre anni in Italia, dove ha cantato anche con Roberto Murolo, e in Sardegna con Maria Carta. Nel ’71 vennero ad Alghero, ma io avevo 10 anni ed ero molto lontana da quel mondo».

