Frana un pezzo di montagna, bloccata la Statale 125 

I primi massi da un metro cubo sono rotolati sull’asfalto pochi minuti prima delle 21 di ieri. Via via un cumulo di pietrisco ha invaso la carreggiata, bloccando la circolazione. La frana si è staccata all’altezza del chilometro 179 della Statale 125, tra Ghennerugge e S’Iscala, nel territorio di Urzulei. Il primo automobilista che transitava da quelle parti, nel raccordo tra Ogliastra e Baronia, ha avvertito i vigili del fuoco di Tortolì che si sono messi in viaggio per raggiungere il tratto e contestualmente hanno avvisato il personale dell’Anas, i carabinieri della compagnia di Lanusei e gli amministratori comunali. Alla luce dell’entità della frana l’Anas, allertata la Prefettura di Nuoro, ha disposto la chiusura temporanea dell’Orientale. Impossibile transitare per qualsiasi mezzo: troppi e voluminosi i massi caduti dal costone, che si conferma ancora una volta fragile. Tonnellate di pietre che si sono staccate dalla montagna dopo le piogge, sebbene non particolarmente insistenti, dei giorni scorsi. Nella tarda serata di ieri i tecnici dell’Anas hanno verificato le condizioni della frana, estesa per un centinaio di metri, per valutare i primi interventi. Alcuni massi hanno piegato anche il guardrail che protegge la carreggiata dalla scarpata. Da un primo sopralluogo sarebbero emersi consistenti anche lesioni al tappetino d’asfalto.

