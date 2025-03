Frana sulla strada Nessun ferito 

Ieri mattina, lungo la strada Provinciale 7, tra Desulo e Fonni, nei pressi di Badu’e Ispanu, si è verificata una frana che ha coinvolto diversi grossi massi, caduti sulla carreggiata. L’incidente è avvenuto poco dopo il passaggio di un’insegnante diretta a Fonni. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito.Il pronto intervento della Provincia, con la Nugoro Spa, ha permesso di mettere in sicurezza l’area e liberare la strada che rimane per ora aperta al traffico. Inoltre, sono stati introdotti limiti di velocità nella zona per garantire la sicurezza dei conducenti e prevenire ulteriori rischi. Le piogge hanno provocato frane e smottamenti anche lungo la strada Costazzu Tascusì. La situazione delle frane è monitorata attentamente, con la Provincia che continua a intervenire per la messa in sicurezza delle strade.

