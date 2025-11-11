VaiOnline
Sassari-Tempio.
11 novembre 2025 alle 01:35

Frana sulla strada, l’Anas chiede ai privati di intervenire 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un semaforo sulla Statale 672 dai primi di gennaio (con senso alternato di marcia), una frana nei giorni scorsi sulla Ss 127, l’Anas che chiede ai privati di mettere in sicurezza i costoni sopra la strada e il cantiere della riqualificazione sempre annunciato e mai aperto. La Sassari-Tempio nel tratto della Fumosa da molti problemi agli automobilisti ma non sembra essere al centro dell’attenzione. Da aggiungere anche i lavori sul ponte del fiume Coghinas in corso da almeno due anni. Il “tappo" è nel territorio di Bortigiadas, in uno dei tornanti più pericolosi. Da quasi un anno ormai blocchi di cemento armato chiudono una corsia e un semaforo impone il senso unico alternato. Un provvedimento necessario dopo lo smottamento del costone Stando a quanto emerge da alcuni atti amministrativi Anas ha chiesto a un privato, proprietario di un’area sopra la Ss 672, di provvedere alla messa in sicurezza del sito. Una richiesta che ha lasciato di stucco i destinatari della richiesta e gli amministratori comunali di Bortigiadas. Sta di fatto che il tutto il traffico da e per Sassari finisce nell’imbuto del tornante con semaforo. Per quanto riguarda invece la frana più recente, Anas ha chiuso la Ss 127 (Sa Contra) in attesa di decidere sul da farsi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

