Frana sulla strada di Piscinas, recintato il tratto a rischio 

A causa delle abbondanti piogge di questi giorni si aggrava la situazione della strada da Gutturu ‘e Flumini a Piscinas. Ancora una volta a crollare è stato un tratto al bordo dello sterrato prima del guado sul rio Irvi, rosso dal dilavamento degli impianti minerari. Ieri mattina, a segnalare al Comune di Arbus il cedimento del terreno sono stati gli agenti del Corpo forestale, sul posto per un’attività di controllo e di tutela dell’ambiemte. «Appena l’ufficio tecnico - dice l’assessora alla Viabilità Sara Vacca - ha saputo della frana, ha disposto subito un sopralluogo per la messa in sicurezza tramite recinzione e segnaletica di pericolo. Ringraziamo la Forestale per la presenza, senza il loro aiuto sarebbe per noi impossibile vigilare su un territorio tanto esteso, 47 chilometri solo di litorale». Ora l’amministrazione è al lavoro per risolvere le criticità della zona. «Siamo vicini – aggiunge Vacca - alla partenza della stagione estiva, è nell’area di Piscinas il traffico è intenso. L’impegno è intervenire al più presto, se non per una soluzione definitiva della problematica, sicuramente per ridurre i disagi per le numerose attività agricole e ricettive della zona. Difficoltà legate soprattutto alla viabilità, strade che ostacolano il transito delle macchine, col rischio che i turisti scelgano altri luoghi». È la seconda volta che, a causa delle piogge abbondanti, i terreni che interessano i guadi si gonfiano. La prima a dicembre obbligò l’amministrazione a chiudere il passaggio. ( s. r. )

