Frana sulla strada, alla Madonnina chiusa la statale 129 

Crolla un masso, chiusa la strada statale 129 che conduce a Oliena e in Baronia, appena sotto di viale Ciusa. Le transenne sbarrano il passaggio proprio davanti alla Madonnina sul belvedere “Badore Sini”, nel tratto finale di via Aspromonte. Due giorni fa si è verificata la frana, forse a causa delle forti piogge dei giorni scorsi.

Sotto la passeggiata di viale Ciusa, infatti, il terreno ha ceduto portando sull’asfalto della statale 129 detriti e una grossa roccia che ha reso necessaria la chiusura immediata della strada.

«La chiusura era necessaria per la sicurezza dei cittadini e degli automobilisti - afferma il commissario del Comune Giovanni Pirisi -. La frana è precipitata in strada bloccando il passaggio».

Sul posto sono intervenuti i tecnici dell’Anas che ha competenza sulla statale. Ieri hanno fatto un nuovo sopralluogo. Oggi sono in programma i lavori, anche per valutare l’entità dell’evento franoso che tutti si augurano possa essere di lieve consistenza in modo che il ripristino sia il più veloce possibile. Se così fosse, infatti, la strada potrebbe essere riaperta, naturalmente una volta rimossi i detriti e messo in sicurezza il tratto della scarpata. (g. pit.)

RIPRODUZIONE RISERVATA