«Frana sulla Statale 129 bis, ora i lavori»

Così come accaduto qualche mese fa sulle problematiche delle scuole, sembra spaccarsi ancora una volta il fronte dei sindaci all'interno dell'Unione della Planargia. Questa volta le diversità di vedute riguardano la situazione delle strade, con particolare riferimento al tratto Suni–Bosa della Statale129 bis, all’altezza del chilometro 25, dove la frana delle scorse settimane ha riacceso timori e preoccupazioni.

Dopo le denunce dei pericoli e le richieste di pronto intervento da parte del presidente dell’Unione e sindaco di Flussio Giovanni Antioco Zucca, dei colleghi di Modolo , Giovanni Maria Milia, di Suni Massimo Falchi, e del consigliere provinciale Angelo Masala, intervengono ora altri amministratori.

«Impegni concreti»

I sindaci di Bosa , Alfonso Marras, Salvatore Salis ( Montresta ), Angelo Masia ( Magomadas ), Piero Fadda ( Tinnura ) e il consigliere provinciale, Massimo Blandino, ritengono necessario «riportare il dibattito su un piano di chiarezza e responsabilità». «La preoccupazione per lo stato delle strade è comprensibile – affermano – ed è la stessa che guida da tempo le nostre interlocuzioni con gli enti competenti. Non ci siamo limitati a prenderne atto, ma ci siamo attivati per ottenere risposte e impegni concreti». Per quanto riguarda quel tratto Bosa–Suni della Statale129 bis, gli amministratori ricordano che «le risorse risultano già stanziate e l’avvio dell’appalto è previsto a breve. Un intervento fondamentale per garantire sicurezza e continuità ai collegamenti, soprattutto in vista dell’aumento dei flussi turistici. È essenziale che i lavori vengano realizzati in tempi rapidi, evitando ulteriori criticità».

Provinciali

Parallelamente, sono stati programmati interventi anche sulle altre strade Provinciali. Sulla Bosa–Alghero, spiegano i sindaci, è in corso un lavoro congiunto con Regione e Province di Sassari e Oristano per definire e finanziare interventi strutturali e definitivi. La Magomadas–Tresnuraghes–Bosa (Provinciali 83 e 104) sarà a breve oggetto di appalto, mentre la 21 nel centro abitato di Tinnura è inserita tra gli interventi imminenti. La Bosa–Montresta, invece, è in fase di completamento. «Prosegue il lavoro condiviso tra istituzioni – sottolineano – per reperire le risorse necessarie al completamento degli interventi. Sorprende leggere oggi prese di posizione da parte di chi ha partecipato a vario titolo ai tavoli sulla viabilità provinciale e ha ricevuto rassicurazioni da tecnici e amministratori».

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