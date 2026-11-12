Nuove restrizioni sulla strada comunale ex SP30 nel territorio di Ardauli.

Con un’ordinanza, la sindaca Costantina Fadda ha disposto la chiusura totale al traffico veicolare e pedonale dal chilometro 0,800 al chilometro 1,5. Il provvedimento si è reso necessario a causa delle frane e dei gravi dissesti della pavimentazione che interessano l’arteria, con l’obiettivo di tutelare la sicurezza pubblica. In questo primo tratto potranno transitare esclusivamente i mezzi di soccorso, emergenza e le forze dell’ordine. Dal chilometro 1,5 fino al chilometro 3, al confine comunale, resta invece il divieto per i veicoli, ma con una deroga per i proprietari dei terreni raggiungibili solo da questa via. Di conseguenza, è ridimensionato anche il percorso pedonale naturalistico-ambientale. ( a. o. )

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