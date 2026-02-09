Frana nella zona di Su Grivellu segnalata dai cacciatori 

Causate dalle piogge incessanti e dal continuo lavorio dell’acqua, frane e piccoli e grandi smottamenti continuano a verificarsi nel territorio di Domusnovas.

Dopo quelle, tutto sommato di modesta entità recentemente segnalate da alcuni automobilisti tra la rotatoria collegata a via Cagliari e la bretella che si immette nella provinciale 87, alcune frane ben più pericolose si sono verificate nella serata di sabato lungo la strada rurale che conduce alla località “Siuru”: come segnalato domenica mattina dai titolari di un’azienda agricola della zona, una decina ed oltre di enormi macigni si è staccata dai costoni rocciosi laterali ed è precipitata sulla strada sterrata, rendendola, di fatto, impraticabile. La zona interessata è quella nota come “Su Grivellu”, un’area, in buona parte boscata, che dista circa 3 chilometri dall’abitato, e che viene frequentemente percorsa da escursionisti e da chi deve raggiungere l’azienda agricola e un’autogestita di caccia della zona. «Abbiamo avvertito noi - spiega Ennio Cadeddu, capocaccia e titolare dell’autogestita - del pericolo che si era creato. Mio fratello e un collega hanno raggiunto l’azienda nel pomeriggio ma al momento di fare rientro si sono trovati davanti questi enormi ostacoli che sono riusciti ad oltrepassare facendo lo slalom ma solo perché erano a bordo di una piccola auto. L’indomani abbiamo subito segnalato la frana: occorre senso civico dato che quella strada è frequentatissima anche da chi vuole raggiungere il sito di Oridda ed affacciarsi verso Villacidro. Ora serve una verifica di tutta la zona, la frana potrebbe non essere l’unica». Già domenica l’ufficio tecnico comunale ha effettuato un sopralluogo ma la giornata piovosa ha fatto slittare l’intervento all’indomani. «Gli operai sono intervenuti - spiega l’assessore all’Ambiente Stefano Soru - adagiando i massi a bordo strada in attesa di un completo intervento di rimozione. La strada è nuovamente transitabile fin dalla metà mattina di lunedì ma effettueremo appena possibile dei controlli scrupolosi dato che l’intera zona è soggetta a frane ed occorre metterla in piena sicurezza».

