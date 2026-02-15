VaiOnline
Gesturi.
16 febbraio 2026 alle 00:29

Frana nella strada che porta alla Giara 

Sabato sera sera la caduta di alcuni massi di qualche tonnellata, ieri un’altra frana che ha invaso buona parte della strada che porta sopra la Giara, in località Pistincu a Gesturi, ora chiusa al traffico. Nessuno transitava sul posto al momento dei distacchi e si è così scongiurato il peggio. Sul posto sono intervenuti i barracelli, i volontari, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco.

Il sindaco Emilio Serra ha contattato la Protezione civile chiedendo un sopralluogo del Genio: «Aspettiamo indicazioni sugli interventi da attuare per la messa in sicurezza e per riaprire la strada al traffico nel più breve tempo possibile». Intanto la preoccupazione si fa sentire in paese: «Gli allevatori devono necessariamente accedere all’altopiano per prendersi cura dei loro animali, oltre che dei cavallini, per i quali stiamo cercando di garantire il monitoraggio», spiega Serra. Frana anche a Genuri: via Sa Jara, che conduce alla Giara, è stata chiusa. (g. g. s.)

