Frana il costone,  paura a S’Archittu 

Il ciclone di fine estate presenta il conto nel litorale di Cuglieri: allagamenti, alberi caduti, disagi e il crollo di parte della falesia sopra la spiaggia dell’arco a S’Archittu. La tempesta di pioggia e vento tra domenica e lunedì mattina ha provocato l’ennesimo smottamento del costone roccioso: sono precipitati massi, pietre, detriti di calcare per decine di metri cubi che si sono riversati sull’arenile. Nessun pericolo per l’incolumità pubblica perché la spiaggia era deserta in quel momento. Nonostante lo sgombero effettuato da Polizia locale, Corpo forestale e Capitaneria di porto poco prima di Ferragosto, la spiaggetta è stata nuovamente presa d’assalto dai bagnanti sebbene il divieto d’accesso che vige dal 2009, e che nessun villeggiante purtroppo rispetta sebbene i cartelli ben evidenti.

