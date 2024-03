Frana a ridosso della 131 Dcn 

Ennesima chiusura al traffico da ieri pomeriggio sulla strada Statale 131 Dcn Abbasanta – Nuoro per una frana nel tratto prima della galleria del bivio di San Costantino a Sedilo. Questo ha determinato la deviazione della viabilità all’interno dell’abitato e nella strada Provinciale 24.

La chiusura

«La chiusura della corsia direzione Nuoro – fanno sapere dall’Anas - si è resa necessaria a causa di un dissesto della strada a causa delle intense piogge dei giorni scorsi. Il tratto interessato è tra gli svincoli nord e sud di Sedilo, all’altezza del chilometro 13,600. I tecnici sono subito intervenuti per le prime verifiche tecniche e per procedere alla deviazione del transito».

Quando si tornerà alla normalità? «La deviazione sarà tenuta per il tempo strettamente necessario al ripristino della viabilità sull'arteria», precisano ancora dall’Anas.

Il sindaco

«A quanto ci è stato detto – evidenzia il sindaco, Salvatore Pes - in attesa della realizzazione degli interventi di ripristino, la problematica del traffico che si riversa sulle strade urbane dovrebbe risolversi in qualche giorno. Dall’Anas abbiamo avuto notizia che sarà aperta infatti una carreggiata centrale in direzione Nuoro fra le due gallerie».

Il verificarsi di questa nuova situazione sulla Statale 131 Dcn evidenzia ancora una volta la precarietà delle strade sarde a maggiore intensità, con smottamenti chiusure frequenti nel territorio sedilese.

«Serve più attenzione»

«La nostra comunità – sottolinea Pes- farà come al solito anche stavolta la sua parte per consentire il superamento di questa emergenza straordinaria, ma allo stesso tempo auspichiamo che la politica possa produrre delle soluzioni alternative ed importanti per affrontare le criticità che qui si verificano spesso».

Da qui un appello alle istituzioni anche per una maggiore attenzione alle strade provinciali, completamente abbandonate. «Mi auguro anche che la Provincia possa presto avere quel ruolo che aveva in passato al fine di fornire delle risposte alla viabilità del territorio».

