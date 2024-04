Fragole e panna, si apre la fiera 

La Fiera dell'Agricoltura di Arborea pronta a stabilire nuovi record con una serie di eventi imperdibili. La 40esima mostra regionale dei bovini di razza Frisona italiana, la 39esima mostra-mercato delle macchine e componenti per l'agricoltura, la Sagra delle Fragole numero 36 e la Fiera regionale dell'Orto Florovivaismo, al suo 21esimo compleanno, promettono di attirare un pubblico sempre più numeroso.

Il programma

L'inaugurazione alle 11. La giornata prevede le tradizionali selezioni e finali dei bovini, seguiti dal Trofeo dei presidenti junior e dalla proclamazione della Campionessa manze. I visitatori avranno l'opportunità di esplorare i numerosissimi stand e visitare anche una mostra fotografica “40 anni in 40 foto - La Fiera agricola di Arborea e le sue origini”. «La mostra sarà un omaggio e un’occasione – precisa il presidente della Pro Loco Paolo Sanneris – per raccontare il nostro territorio e il lavoro dei nostri allevatori». Domani, la Fiera proporrà un programma variegato. La mattina sarà dedicata alle valutazioni e premi dedicati ai bovini (proclamazione campionessa Vacche e premio per il Trofeo dei presidenti Senior e miglior allevamento alle 13. Nel pomeriggio, i visitatori potranno assistere ai concorsi Giovani e alla gara di conduzione dalle 15.30 alle 18.30. Infine, ci sarà l'attesissima Sagra della Fragola con degustazione curata dai fragolicoltori e dalla Pro Loco di Arborea, e l'iniziativa “A Tavola in Fiera” con proposte gastronomiche a base di prodotti locali alle 12:30.

Commenti

«Siamo sempre entusiasti di partecipare alla fiera – commenta il presidente della 3A Remigio Sequi – abbiamo partecipato attivamente all’organizzazione di questa edizione che si prospetta da record. Questa manifestazione rappresenta una bella vetrina per i nostri soci, che esporranno gli animali migliori delle nostre stalle, dimostrando l’eccellenza e la qualità del nostro settore. Inoltre – conclude Sequi – saranno presenti i nostri prodotti più recenti, come gli yogurt e kefir disponibili in vari gusti». Così la sindaca Manuela Pintus: «Nello spazio fieristico saranno presenti 22 allevamenti con 135 capi. Nel corso della sagra della Fragola sarà possibile degustare oltre 5000 plateau, e sono in aumento anche gli espositori della Mostra-Mercato che fanno registrare una presenza ben nutrita e saranno oltre 120. Questi numeri mostrano nuovamente che il territorio crede fortemente nelle attività che lo caratterizzano».

