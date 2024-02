Fragilità sociali, premio alle donne  

Si svolgerà sabato 2 marzo, nell’aula consiliare del Comune di Cagliari, la cerimonia dell’ottava edizione del premio “Ninetta Bartoli”, prima sindaca eletta in Italia (a Borutta, nel 1946), organizzato dalla Federazione italiana donne arti professionali e affari (Fidapa) della sezione cagliaritana. La mattinata avrà inizio alle 10.

Quest’anno il premio è dedicato alle varie fragilità sociali: nelle varie età della persona, nell’ambitodella salute ed in quello dell’emarginazione. Sarà presente la presidente della Fidapa, distretto Sardegna, Gianna Ledda. Dopo i saluti istituzionali, ci saranno gli interventi di Liana Bilardi (organizzatrice delremio), di Silvano Arru (sindaco di Borutta), di Debora Porrà (sindaca di Villamassargia), diManuela Pintus (sindaca di Arborea) e di Andrea Abis (primo cittadino di Cabras).

L’anno scorso il premio è stato assegnato all’assessora alle Politiche Sociali del Comune di Cagliari, Viviana Lantini, perché «nonostante il gravoso impegno come medico in primissima linea, anche durante la pandemia ha garantito la sua costante presenza come amministratrice, gestendo un assessorato complesso e non lasciando mai nessuno indietro né come medico né come assessora». Sono stati inoltre consegnati i riconoscimenti anche ad altre quattro donne che si sono distinte nelle loro attività rivolte alla collettività. I premi sono andati a Maria Paola Secci, Adriana Cammi, Desirè Manca e Viviana Galimberti.

Ninetta Bartoli, prima sindaca d’Italia, indossò la fascia tricolore quando aveva 50 anni e governò il paese per 12 anni, fino al 1958.

