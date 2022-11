Fragili, non è solo questione di fondi 

I bisogni delle famiglie fragili e dei portatori di disabilità sono al centro della sua missione di governo. E ieri la ministra Alessandra Locatelli, l’ha rimarcato elogiando la Sardegna per quanto sta facendo per le persone non autosufficienti. «Mettere risorse a disposizione è sicuramente un valore aggiunto», ha detto la ministra per le Disabilità, nella sua prima visita ufficiale a Cagliari, venerdì per la giornata contro la violenza sulle donne e ieri al convegno sulla disprassia oculare, nella sede dell'Ares Sardegna.

Servizi reali

I 243 milioni di fondi, stanziati nell’ultimo bilancio regionale, sono uno stanziamento di riguardo, fa capire Locatelli, verso chi è più fragile, soldi a cui si aggiungono i 30 milioni dello Stato. «A livello nazionale ci sarà un piano triennale che riguarda la messa a disposizione dei servizi: la grande sfida sarà passare dalla monetizzazione semplice alla garanzia di offrire alle famiglie servizi efficaci ed efficienti».

Attenzione all’handicap

Sul sostegno alle persone con disabilità, la ministra ricorda gli obiettivi della legge di bilancio appena approvata dal Governo. «Lo scostamento è stato dedicato interamente al contenimento delle spese energetiche e delle difficoltà economiche. C'è un'attenzione alle fasce più deboli e fragili: per il futuro cercheremo, sempre su questa linea, di averne ancora di più, comprendendo anche le famiglie che hanno in carico persone con disabilità».

La Regione

Sul fronte politico sardo l’esponente del Governo Meloni mantiene la linea del suo partito, la Lega: «Sull'azzeramento della Giunta, a un anno dalle elezioni, penso che il presidente Solinas sappia quello che fa. Saranno i vertici dei partiti politici, insieme a lui, a stabilire qual è la strada migliore». Al convegno presente anche Mario Nieddu, che con la nuova Giunta non sarà più assessore alla Sanità: «Ho il rammarico di non riuscire, probabilmente, a portare a termine le tante cose che mi sono prefisso, fra cui la volontà di istituire due centri fra Nord e Sud Sardegna per il trattamento delle disabilità infantili», ha detto, manifestando nel suo messaggio rimpianto per gli ultimi sviluppi in Regione. Presenti l'assessora comunale alle Politiche sociali Viviana Lantini e il deputato Dario Giagoni.

Presenza voluta

La visita in Sardegna della ministra, a un mese dalla nomina nel nuovo esecutivo nazionale, non è casuale: è un messaggio di vicinanza ben preciso all'associazione “Per piccoli passi”, che ha curato il convegno “La disprassia oculare e di sguardo, nuove frontiere e metodologie innovative per valutazione, trattamento e potenziamento percettivo, cognitivo e motorio”. Si tratta di un disturbo dell'età infantile (ma non è solo dei bambini) e che riguarda la difficoltà a gestire correttamente i movimenti oculari. «Ci sono delle tecniche per riorganizzare i movimenti e lo sguardo, che “Per piccoli passi” ha messo a punto in questi ultimi anni e mi ha dato la fortuna di conoscere: per questo sono tornata in Sardegna», ha spiegato Locatelli, che nel pomeriggio ha seguito altre attività a Cagliari. «È un disturbo diffuso ma, se intercettato, può essere portato a uno stadio di conoscenza per famiglie e insegnanti, in modo che i bambini abbiano una vita dignitosa e partecipino alla vita di comunità trascorrendo il loro tempo a scuola come gli altri».

