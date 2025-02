«Fragili e soli: troppi anziani invecchiano male» 

«Si invecchia, e questo è un bene, però la percezione è che si invecchi male. Gli anziani sono sempre più soli».

Francesco Piras, confermato segretario dei pensionati della Cisl, lo ha detto chiaramente nel suo discorso di re-insediamento. Sessantanove anni, guiderà gli anziani della Città metropolitana di Cagliari per il prossimo quadriennio, come emerso dal congresso, celebrato alla presenza della segretaria nazionale Anna Maria Foresi e del segretario generale regionale Fnp, Mimmo Contu.

Fragilità

Per una giornata 58 delegati provenienti da sei rappresentanze locali (Assemini, Senorbì, Pula, Cagliari, Pirri e Quartu Sant’Elena) hanno puntato il radar sindacale su un ampio territorio, che comprende anche i 17 comuni della città metropolitana, dove la pensione in molte famiglie è l’unica fonte di reddito e molti anziani vivono in condizioni di fragilità fisiche, economiche e sociali.

Welfare inadeguato

«Denunciamo con forza un modello di welfare e di protezioni sociali inadeguato; la malasanità e la preoccupante situazione in cui versa il servizio sanitario pubblico», ha detto Piras. Il rischio che sempre più pensionati possano trovarsi in condizioni critiche è reale visto che nel territorio di Cagliari (da Villasimius a Pula, da Senorbì a San Nicolò Gerrei) gli over 65 sono il 30% della popolazione e l’indice di vecchiaia di Cagliari città è di 320 anziani (over 65) ogni 100 giovani e un’età media di circa 50 anni. «Il nostro territorio è formato da anziani», ha evidenziato Piras, «ma non a misura di anziano. Si invecchia, e questo è un bene, però la percezione è che si invecchi male. Gli anziani sono sempre più soli». Nelle 202mila famiglie della città metropolitana di Cagliari il numero medio dei componenti è 2,07.

La Fnp di Cagliari per risolvere i problemi degli anziani punta sulla contrattazione sociale comune per comune. «È più faticoso, ma gli interventi sono calibrati sui bisogni degli over 65 del singolo centro abitato», ha aggiunto Piras.

Rinuncia alle cure

Nei giorni scorsi un report della Fondazione Gimbe ha evidenziato che in Sardegna il 13,7% della popolazione rinuncia alle cure mediche, il peggior risultato in tutta Italia. E gran parte di questi sono anziani. In Sardegna, la spesa sanitaria pro-capite - parametrando la spesa sanitaria trasmessa al Sistema Tessera Sanitaria alla popolazione residente Istat all'1 gennaio 2023 - è pari a 548 euro (media Italia 730). In generale le regioni con migliori performance nei Livelli essenziali di assistenza (Lea) registrano una spesa pro-capite superiore alla media nazionale, mentre quelle del Mezzogiorno e/o in Piano di rientro si collocano al di sotto.

