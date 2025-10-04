VaiOnline
Iglesias.
05 ottobre 2025 alle 00:24

Fragata Nord, l’appello: «Sistemate le strade e installate i lampioni» 

«Basta scuse, installate i lampioni e sistemate le strade una volta per tutte»: è l’appello dei residenti di Fragata Nord, quartiere all’ingresso di Iglesias, che chiedono interventi urgenti dopo decenni di abbandono. Ora che le strade sono state ufficialmente riconosciute grazie alla variazione approvata lo scorso febbraio, gli abitanti reclamano i servizi promessi.

Da circa trent’anni, vie come Grimaldi, Giolitti, Minghetti, Piredda, De Gasperi ed Einaudi sono prive di illuminazione pubblica, marciapiedi e manutenzione del verde. Le buche e l’asfalto danneggiato rendono difficile la circolazione. Giuseppe Chessa, residente in via Giolitti, racconta di convivere con «una buca enorme, grande come una piscina, che si riempie d’acqua alle prime piogge e impedisce di entrare in cortile».

A preoccupare è anche la mancanza di lampioni: «Ci sono solo i buchi dove andrebbero installati – spiega Christian Tacconi – ma di notte diventano pericolosi. In via Salvadori, aperta da poco, invece l’illuminazione è stata subito realizzata. Perché qui no?»

«In questa zona – sottolinea Maurizio Tamagnini, altro residente – la luce è garantita solo dai privati. Eppure i proprietari hanno già pagato gli oneri di urbanizzazione: il Comune avrebbe dovuto completare gli impianti e i marciapiedi entro dieci anni».

A febbraio il Consiglio comunale ha approvato la variazione urbanistica che consente finalmente di procedere con gli interventi. L’assessora all’Urbanistica, Giorgiana Cherchi, ha spiegato che «gli uffici stanno completando lo studio delle opere di urbanizzazione già realizzate e di quelle da eseguire, con i relativi calcoli».

Intanto, però, Fragata Nord resta un quartiere al buio, con strade dissestate e promesse rimandate, mentre i residenti continuano a chiedere con forza ciò che dovrebbe essere un diritto elementare: sicurezza e dignità urbana.

