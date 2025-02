Fragata, il rione dimenticato 

«Siamo stati dimenticati. Da anni nessuno si è mai interessato ai problemi di Fragata Nord. Speriamo che facciano qualcosa. I nostri appelli sono sempre caduti nel vuoto». Sandro Cossu vive da tanti anni nel rione periferico di Iglesias. Ora come tutte le duecento famiglie che vivono nel quartiere spera che qualcosa possa cambiare, in particolare dopo la recente decisione dall’amministrazione guidata dal sindaco Mauro Usai che ha approvato una variante del piano particolareggiato per il rione Fragata Nord.

Gli interventi

La proposta, che una settimana fa aveva ottenuto il parere favorevole della terza commissione consiliare, punta a correggere alcune criticità presenti nel piano di lottizzazione della zona. L’obiettivo della variante è sanare una situazione che si protrae da trent’anni, riconoscendo come vere e proprie strade alcune vie perpendicolari a Corso Colombo che, nel precedente piano regolatore, non erano considerate tali. Questo consentirà di procedere con la loro asfaltatura e migliorarne la viabilità. Nello specifico, la variante interessa le tre strade perpendicolari che da via Piredda scendono e incrociano via Cristoforo Colombo.«Abbiamo adeguato una situazione trentennale con uno dei lottizzatori – spiega l’assessora comunale all’Urbanistica Giorgiana Cherchi – e l’atto che abbiamo approvato è una risistemazione del comparto Y di Fragata Nord».

Nuova illuminazione

L’approvazione della variante consentirà inoltre di procedere con l’installazione dell’illuminazione pubblica, un servizio essenziale che da tre decenni manca in quell’area. «Ma anche le strade sono in condizioni pietose – aggiunge Sandro Cossu – ci sono voragini gigantesche che danneggiano le auto. Quando poi c’è maltempo la situazione diventa ancora più complicata. Speriamo migliori anche il sistema di racconta dei rifiuti». Gli appelli a quanto pare sono stati raccolti dal Comune. «Purtroppo, questa zona ha avuto poca considerazione per molti anni – aggiunge Giorgiana Cherchi – ma ci stiamo occupando delle risistemazioni urbane quartiere per quartiere, anche in vista del nuovo piano urbanistico comunale». La proposta ha ottenuto l’approvazione del consiglio comunale, con soli due astenuti della minoranza. «Ora speriamo che cambi qualcosa», commentano i residenti.

