Fra Verona e Lecce alla fine prevale la paura 

Verona 0

Lecce 0

Verona (3-5-2): Montipò, Nelsson, Bella-Kotchap (5'st Valentini), Edmundsson, Belghali (41'st Vermesan), Akpa Akpro (17'st Lovric), Gagliardini, Bernede (41'st Lirola), Frese, Suslov (17'st Sarr), Bowie. In panchina Perilli, Toniolo, Bradaric, Slotsager, Harroui, Isaac, Fallou, Ajayi, Al-Musrati. All. Sammarco .

Lecce (4-2-3-1): Falcone, Veiga, Siebert, Jean, Gallo, Coulibaly, Ramadan, Pierotti (45'st Camarda), Gendelman (14'st Ngom), Banda (34'st N'Dri), Stulic (14'st Cheddira). In panchina Fruchti, Samooja, Ndaba, N'Dri, Perez, Helgason, Gorter, Marchwinski, Kovac. All. Di Francesco.

Arbitro: Massa di Imperia.

Una brutta partita, uno scialbo 0-0. Il Lecce non approfitta della sconfitta della Cremonese e a Verona raccoglie solo un punto tenendo virtualmente in piedi ancora i veneti appesi tuttavia alla sola matematica per sperare di non retrocedere in B. L'Hellas mastica amaro perché in pieno recupero la Var annulla la rete di Edmundsson per un fallo su Falcone. La ripresa inizia con un atteggiamento diverso da parte del Lecce, ma troppi errori tecnici da una parte e dall'altra e la stanchezza fanno emergere pochezza di idee e contenuti. Finisce con la rete annullata ad Edmundsson e i fischi del Bentegodi per uno spettacolo non all'altezza della massima serie.

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