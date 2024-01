Fra Terralba e Pirri è giusto il pareggio 

Terralba Bellu 1

Pirri 1

Terralba F. Bellu (4-3-1-2) : Aramu, Lasi, Cammarota (29’ st Pitzalis), Manca (36’ st Serpi), Uliana, Orrù, Diana, Soddu, Piras (41’ st Peddoni), Porru, Ciarniello ( 20’ st Crobo). In panchina Armas, Marras, Volpe, Stevanato. Allenatore Firinu.

Pirri (4-3-1-2) : Grosso, Palmas, Cabiddu, Pandori, Lai, Meloni, Nenna (27’ st Ambu), Corda, Darboe, Loi (38’ st Caddeo), Tuveri (45’ st Civile). In panchina Monteverde, Pampaglini, Murgia, Mastromarino, Manconi. Allenatore Busanca.

Arbitro : Murgia di Tortolì.

Reti : 16’ pt Darboe, 15’ st Piras.

Note : ammoniti Manca, Pandori, Corda e Darboe. Recupero 1’ pt – 5’ st. Spettatori 120.

Termina in pareggio l’anticipo tra Terralba F. Bellu e Pirri . Partita giocata a viso aperto da entrambe le squadre. Dopo una prima fase di studio l’undici allenato da Paolo Busanca sblocca il risultato al 16’, quando Darboe, da vero opportunista dell’area di rigore, approfitta di una palla che attraversa l’area di rigore per inserirsi e battere Aramu. Dopo lo svantaggio i padroni di casa si riversano in attacco, in particolare, con Ciarniello e Manca. Al 26’, invece, è Darboe che potrebbe raddoppiare ma manda a lato.

Nella ripresa, al 15’, il pareggio terralbese: Cammarota sulla destra si libera di un uomo, cross a mezza altezza che Piras batte in rete di testa. Nel finale la formazione guidata da Maurizio Firinu cerca il raddoppio, ma l’ultima occasione è del Pirri, con Caddeo al 46’, che manda fuori di poco.

