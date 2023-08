Fra storia e cultura  Giacobbo incanta: «Riscoprite l’Isola»  

Si possono ammaliare – in una sera sotto Ferragosto – centinaia di persone parlando di cultura, di storia, di segreti e scoperte. Ma soprattutto di Sardegna, di piccoli e grandi paradisi che abbiamo sotto casa e di cui magari sappiamo poco. Il sindaco Umberto Oppus, nel quadro della manifestazione “Mandas incontra la Costa Smeralda”, ha portato nella splendida sala della biblioteca comunale un personaggio come Roberto Giacobbo, uno dei massimi esponenti nazionali della divulgazione scientifica e storica, che per oltre un’ora ha raccontato le sue esperienze, la sua vita di viaggi e scoperte, fino ad alcune interessanti notizie e rivelazioni proprio su Mandas e l’entroterra sardo. Il collegamento con la Costa Smeralda è garantito dal presidente del Consorzio smeraldino, Renzo Persico, che ha permesso l’arrivo a Mandas di personaggi di spicco della cultura nazionale, con un obiettivo chiaro: rimodulare l’offerta turistica anche per clienti di altissimo profilo con la scoperta dell’interno dell’Isola, luoghi che in questo modo saranno “portati” all’attenzione nazionale.

Davanti a duecento persone attente, fra cui diversi ragazzini, Giacobbo ha sottolineato come «Mandas sia un esempio da seguire, con le sua voglia di cultura e di sapere, con un entroterra ricco di eventi passati e attuali, di scoperte, cultura e storia». Mentre è stato Oppus a disegnare gli obiettivi: «Storia e cultura al servizio del turismo, così faremo conoscere Mandas». (e.p.)

