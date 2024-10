Fra Nicola, 25 anni fa la beatificazione 

Il miracolo ha il nome di Valeria, un batuffolo di carne di 550 grammi di peso, lungo 30 centimetri. Per quel piccolo feto, una prima diagnosi senza scampo: “Aborto inevitabile alla fine del quinto mese”.

Il papà della piccola bussa al convento dei frati cappuccini: prima di tornare alla clinica “Macciotta” chiede di pregare sulla tomba di fra Nicola. Nell’incubatrice, con del cerotto, viene attaccata un’immaginetta di “frate Silenzio”. Valeria peggiora: setticemia, enfisema polmonare, oltre cento crisi di arresto respiratorio ma il cuoricino che lotta dietro il vetro è quello di un gigante. A quattro mesi dalla nascita viene dimessa e consegnata ai genitori: “La sua sopravvivenza è un evento inspiegabile”, sentenziano i medici in coro. Sarà il “miracolo” che porterà fra Nicola da Gesturi a essere dichiarato “beato”.

Venticinque anni fa

Valeria Atzori, quel 3 ottobre 1999, in piazza San Pietro, riceverà la Comunione dalle mani di papa Giovanni Paolo II, oggi santo della Chiesa universale, che presiedette quel rito solenne. «La Beatificazione del nostro fra Nicola fu un’apoteosi di fede», dice padre Ignazio Melis, vicepostulatore della causa di canonizzazione del Cappuccino di Gesturi, «anche se per la nostra famiglia religiosa e per tutti i suoi devoti fra Nicola è già “santo”. Noi adesso preghiamo perché, quanto prima, arrivi dal Vaticano la consacrazione ufficiale, che cioè possa essere riconosciuta la sua santità in tutta la Chiesa cattolica sparsa nel mondo».

Su fra Nicola e sulla sua santità già in vita sono state scritte pagine indelebili. Emerge la sua figura, “curva e silenziosa di para circanti”, di fratello laico dedito alla questua per il convento, soprattutto negli anni della Seconda Guerra mondiale. In quell’orrore, la sua figura si staglia quasi come una visione: «Aveva l’aspetto di un’apparizione», scrisse Francesco Alziator, «non lo precedeva rumore di passi. Quei suoi sandali, rozzi e malandati, pareva non sfiorassero il suolo e quella veste, tanto logora e lisa, quanto linda e composta, pareva fosse fatta di vento. C’era qualcosa di insolitamente incorporeo, di irreale, o meglio di soprannaturale in quel trovarsi vicino a lui. La sua sola presenza era un segno».

Almeno 60mila persone parteciparono al suo funerale, in una Cagliari muta e commossa, bloccata per ore senza il benché minimo accenno di disagio o insofferenza. In mezzo a quella folla ci sarà un altro frate questuante, il Servo di Dio Nazareno da Pula, che raccoglierà il testimone di fra Nicola in questa “staffetta” di santità tutta francescana, che poi passerà a fra Lorenzo da Sardara.

La Messa solenne

«Ogni ultimo giovedì del mese», dice padre Ignazio Melis «è fissata l’Adorazione e la Messa per chiedere la grazia della Canonizzazione di fra Nicola. Il 5 ottobre alle 18, nella nostra chiesa al Colle di Buoncammino, una Messa solenne farà memoria del 25esimo della sua Beatificazione».

