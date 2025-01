Fra Nazareno verso la beatificazione 

Per i cagliaritani, nonostante l’ombra sinistra dell’ormai ex carcere, quello del Buon Cammino è il “colle dei santi”. Non è stata certamente una casualità se, la processione che ha aperto - il 29 dicembre scorso - l’Anno santo del Giubileo anche a Cagliari, sia partita proprio dal Santuario dei Cappuccini, dal piccolo eremo sul Buon Cammino da tutti chiamato “chiesa di sant’Ignazio”.

Perché “se di santità possiamo parlare in Sardegna, essa è prima di tutta francescana», scriveva Francesco Alziator, laico cantore delle tradizioni isolane ma con un “debole” per i figli di Francesco d’Assisi.

Staffetta di santità

Nel corso dei secoli, infatti, c’è stato un continuo “passaggio di testimone” tra le fila dei frati cappuccini: da Ignazio da Laconi (che Grazia Deledda definì «il personaggio più importante del Settecento in Sardegna») a Nicola da Gesturi, beatificato nel 1999 da san Giovanni Paolo II, per arrivare a Nazareno da Pula, anch’egli in cammino verso la gloria degli altari. Tutti e tre frati laici, cioè religiosi semplici, non ordinati sacerdoti, tutti e tre “para circanti”, elemosinieri del convento che, più che “cercare”, erano loro a essere “cercati” da folle sempre crescenti di devoti.

Una città in silenzio

I funerali di fra Nazareno - così come già per fra Nicola - conobbero la pacifica invasione di almeno 40 mila persone che letteralmente bloccarono Cagliari e le sue strade del centro storico in quel 29 febbraio 1992. Poco prima del suo 81esimo compleanno fu ricoverato in una clinica cittadina ma prima volle festeggiare la ricorrenza, lui che era ottimo cuoco, con un pranzo offerto ai confratelli e ai vescovi residenti a Cagliari. Presago dell’arrivo di Sorella Morte disse: «Padre Pio è morto a 81 anni e anche io morirò alla sua stessa età».

Impronta di Padre Pio

Prigioniero nella campagna di guerra in Africa Orientale, al suo rientro sarà decisivo l’incontro a Pietrelcina con il “frate delle stimmate”. Il santo francescano dapprima lo trattò rudemente, non lo volle ricevere, lo mandò via. Ma all’indomani gli rivelò: «Sarai cappuccino in Sardegna, io non ti lascerò mai solo». E così Giovanni Zucca divenne per sempre fra Nazareno.

Nel 1958, alla morte di fra Nicola, sarà proprio Nazareno a raccogliere il “testimone di frate Silenzio” e proseguire la sua opera di questuante per le strade di Cagliari. Ai pellegrini sardi che si recavano in pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo, Padre Pio era solito dire: «Ma perché venite da me, quando in Sardegna avete fra Nazareno?»

Al frate di Pula vengono attribuite - sia in vita che post mortem - decine di guarigioni, diagnosi precoci che smentivano quelle dei medici, ma anche episodi di bilocazione.

Fra Nazareno veniva continuamente chiamato al capezzale di malati e moribondi, sia negli ospedali che nelle abitazioni private. Innumerevoli le testimonianze raccolte nei faldoni inviati a Roma, alla Congregazione delle Cause dei santi: il religioso - che è sepolto nella chiesa di Is Molas intitolata alla Madonna della Consolazione - è già stato dichiarato Servo di Dio, primo gradino verso la attesa beatificazione e, si spera, la successiva canonizzazione.

