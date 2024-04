Fra Napoli e Roma  emozioni e quattro gol 

Napoli 2

Roma 2

Napoli (4-3-3) : Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste (24' st Traorè - 43' st Ostigard)); Politano (24' st Ngonge), Osimhen, Kvaratskhelia (41' st Raspadori). In panchina Contini, Idasiak, Natan, Mazzocchi, Mario Rui, Dendonker, Lindstrom, Simeone. All. Calzona.

Roma (4-3-3) : Svilar; Kristensen (41' st Baldanzi), Mancini, Ndicka, Spinazzola; Bove (24' st Renato Sanches), Cristante, Pellegrini; Dybala, Azmoun (24' st Abraham), El Shaarawy. In panchina Rui Patricio, Boer, Celik, Huijsen, Aouar, Zalewski, Pagano, Joao Costa. All. De Rossi.

Arbitro : Sozza di Seregno.

Reti : nel st 14' Dybala (rigore), 18' Olivera, 38' Osimhen (rigore), 44' Abraham.

Un super Svilar e un ritrovato Abraham salvano la Roma al “Maradona”. Il pari allontana ancor di più il Napoli dalla zona che vale l'Europa. Il portiere giallorosso tiene in piedi la sua squadra per tutto il primo tempo, che si conclude a reti inviolate nonostante il dominio netto del Napoli.

Nella ripresa il Napoli continua a spingere, la Roma cerca di contenere gli assalti. Al 14', però, la partita si sblocca: la Roma passa in vantaggio grazie a un rigore trasformato da Dybala (fallo di Juan Jesus su Azmoun). Il Napoli reagisce e dopo 4' trova il gol del pari: deviazione di Kristensen su un tiro di Olivera. La squadra di casa continua a imperversare e al 38' trova il gol del vantaggio con un rigore trasformato da Osimhen (fallo su Kvaratskhelia, decide il Var). Per gli azzurri l'impresa sembra compiuta ma al 44' su calcio dalla bandierina Ndicka colpisce di testa e Abraham devia il pallone in rete. Il guardalinee alza la bandierina ma il controllo del Var dimostra che Di Lorenzo teneva in gioco l'attaccante della Roma. Finisce con l'ennesima delusione per i tifosi del “Maradona”.

RIPRODUZIONE RISERVATA