Fra Monza e Lazio un punto e 4 gol 

Monza (4-2-3-1) : Di Gregorio; Birindelli (21'st Donati), Izzo, Marì, Kyriakopoulos (21'st Akpa Akpro); Pessina, Bondo (41'st Caprari); Colpani, Carboni V.(21'st Mota Carvalho), Zerbin (33'st Caldirola); Djuric. In panchina Sorrentino, Gori, Colombo, Pereira, D`Ambrosio, Ferraris. All. Palladino.

Lazio (3-4-2-1) : Mandas; Patric, Romagnoli, Hysaj; Marusic, Guendouzi (19'st Cataldi), Kamada (19'st Vecino), Zaccagni (31' pt Casale); Anderson (37'st Pedro), Luis Alberto; Immobile (19'st Castellanos). In panchina Sepe, Provedel, Pellegrini, Isaksen, Gonzalez, Lazzari, Rovella. All. Tudor.

Arbitro : Pairetto di Nichelino.

Reti : nel pt 11' Immobile (L), nel st 30' Djuric (M), 39' Vecino (L), 45'st+2 Djuric (M).

Note : angoli 5-4 per il Monza, rec. 2'e 5', ammoniti Zaccagni, Casale, Kamada, Romagnoli, Patric, Vecino, Cataldi, Donati.

Finisce con due gol per parte la sfida dello U-Power Stadium, con il gol di Djuric nel finale che rischia di pesare sullo slancio della Lazio verso la zona Champions. Biancocelesti avanti due volte e riagguantati dai brianzoli. Immobile all’11 in area segna lo 0-1, è la rete numero 201 in A. Nella ripresa Pessina in tuffo di testa chiama Mandas al miracolo, ma Djuric da due passi fa 1-1. Prima del finale, Donati appoggia dietro, Akpa scivola e Vecino si avventa sul pallone per battere Di Gregorio in uscita. In pieno recupero Pessina indovina un cross dalla sinistra con il goniometro per la testa di Djuric, che fa 2-2. Il Monza salva una partita che non avrebbe meritato di perdere, la Lazio perde tre punti che l'avrebbero potuta proiettare verso l'Europa che conta.

