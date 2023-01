Fra Michele Todde (di Tonara) verso la strada dei Giusti 

Questa di padre Michele è una grande pagina di coraggio, fede e carità. Racconta di un frate generoso, pronto a dare la vita per gli offesi e i disperati. Il segnale arriva negli anni trenta quando il discepolo di Francesco diventa il santuarista della Basilica di San Francesco col compito di accogliere i fedeli e i pellegrini tra i quali i tanti fratelli ebrei che, fiutando i venti di guerra e di odio razziale, cercavano nella pace francescana un tetto amorevole e sicuro. Così conosce i primi esponenti delle famiglie ebraiche e per padre Michele capirle e sostenerle con le parole e l’esempio di Francesco è normale. «Data la differenza d’età non ho conosciuto personalmente padre Michele Todde- ricorda l’arcivescovo di Oristano padre Roberto Carboni- ma avendo frequentato per 7 anni il convento di Assisi ne ho sentito parlare, parecchi confratelli di una certa età lo ricordavano come un santo che aveva salvato centinaia di ebrei dalla deportazione. Tonara lo ha ricordato ieri nel giorno della Memoria e più avanti lo farà con altre manifestazioni».

Padre Michele Todde di Tonara è stato uno dei Giusti ma non è ancora nell’elenco dei Giusti delle Nazioni perché lui, come tutti i Giusti di questa terra, ha illuminato i temporali della storia salvando centinaia di ebrei dal genocidio nazista. Questo figlio della Sardegna è lì, a segnare la storia e a dare un senso alla vita. La sua storia di umile frate, figlio del Gennargentu nasce a Tonara 140 anni fa e trova il massimo della sua vocazione quando con un pugno di buoni Samaritani, dopo l’armistizio firmato da Badoglio l’8 settembre del 1943 salvò dalla deportazione e dalla camera a gas almeno trecento ebrei.

Pagina di coraggio

Questa di padre Michele è una grande pagina di coraggio, fede e carità. Racconta di un frate generoso, pronto a dare la vita per gli offesi e i disperati. Il segnale arriva negli anni trenta quando il discepolo di Francesco diventa il santuarista della Basilica di San Francesco col compito di accogliere i fedeli e i pellegrini tra i quali i tanti fratelli ebrei che, fiutando i venti di guerra e di odio razziale, cercavano nella pace francescana un tetto amorevole e sicuro. Così conosce i primi esponenti delle famiglie ebraiche e per padre Michele capirle e sostenerle con le parole e l’esempio di Francesco è normale. «Data la differenza d’età non ho conosciuto personalmente padre Michele Todde- ricorda l’arcivescovo di Oristano padre Roberto Carboni- ma avendo frequentato per 7 anni il convento di Assisi ne ho sentito parlare, parecchi confratelli di una certa età lo ricordavano come un santo che aveva salvato centinaia di ebrei dalla deportazione. Tonara lo ha ricordato ieri nel giorno della Memoria e più avanti lo farà con altre manifestazioni».

La cerimonia

Domani anche ad Assisi nella basilica di San Francesco la Fondazione “Museo della Memoria” e il comune di Assisi racconteranno del frate «conventuale padre Michele che aiutava gli ebrei». Già nel 1938, con la promulgazione delle leggi razziali diversi ebrei venivano internati ad Assisi, fra questi Primo Cohen che ottenne da padre Michele la promessa di dare aiuto e protezione alla sua famiglia qualora fosse stata perseguitata, Nel 1943 il frate di Tonara tiene fede alla promessa e, oltre ad accogliere la famiglia Cohen ed altre, partecipa ad un piano d’azione per salvare quante più famiglie possibile. Nella zona della città francescana nasce una organizzazione clandestina attorno al vescovo Giuseppe Placido Nicolini. Ne fanno parte oltre al frate di Tonara, diversi confratelli, suore e altre sante persone che stampano documenti e tessere annonarie false.

Gino Bartali

Raccontano che sarà il campione Gino Bartali che fingendo di allenarsi percorrerà centinaia di chilometri per trasportare i documenti infilati nella canna della bicicletta. L’associazione, nata sotto la protezione di San Francesco, riuscirà a salvare la vita a circa trecento persone di origine ebraica. Carlo Azeglio Ciampi assegna ad Assisi la medaglia d’oro al valore civile e nel decennale della Liberazione padre Todde riceve da 40 ebrei triestini un attestato di riconoscenza e la medaglia d’oro della Comunità ebraica di Trieste per avere “con cristiana bontà e sfidando ogni rischio protetto e salvato alcuni di loro”. Padre Michele Todde nella guerra del ‘15/18 è stato cappellano della Brigata Sassari; catturato dai tedeschi venne deportato nei campi di concentramento della Germania meridionale. Dopo una tappa in Sardegna rientra ad Assisi dove muore il 24 settembre del 1972. Un "Santo tra i Giusti” o un “Santo senza altare” come lo battezza don Michel Luisi parroco di Tonara che ha aperto nel sagrato della parrocchiale il “Giardino dei Giusti”. L’8 marzo dei ciliegi per i morti di tutte le guerre. E un olivo per padre Michele Todde.

Forse don Luisi leggerà i versi di “Su ballu sardu”, la poesia in limba che ziu Remundu Piras dedicò nel 1950 a s’amigu tonaresu.

