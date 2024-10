Fra le villette abusive con vista sul mare: tour a Margine Rosso  

Ci sono nomi nei campanelli e alti cancelli da cui si intravedono sedie, dondoli, barbecue e cucce per i cani. Segni di vita normale in case che di normale non hanno niente.Sono ville abusive, singole o bifamiliari, tirate su in terreni agricoli, senza nessuna concessione edilizia, laddove ci sono anche vincoli paesaggistici.

Zona esclusiva

Le ultime sono state scovate appena nelle scorse settimane dal rinnovato nucleo di vigilanza edilizia della Polizia locale, che è intervenuto su segnalazione sequestrando tre interi fabbricati.Te li immagini in aperta campagna lontano dal centro, invece sono stati costruiti nella zona più bella e ambita del territorio quartese, sulla collina di Margine Rosso a pochi passi dalla chiesa di San Luca. La zona è quella di Sant’Anastasia, dove nonostante ordinanze e sequestri, si continua a costruire abusivamente accanto alle lottizzazioni in regola.Basta farsi un giro per rendersene conto. Nella strada principale ma anche in quelle intermedie: ville enormi con ancora i mattoni a vista, lasciate a metà per via dei provvedimenti di demolizione.

E chissà cosa spinge i fuorilegge del mattone a rischiare di mettere su una villa che se scoperta, dovrà essere demolita. Forse la necessità, anche se costruire non costa certo poco. Impossibile saperlo. Quando suoni quei campanelli con tanto di nomi e cognomi, dall’altra parte non risponde nessuno, perché forse di aprire non hanno nessuna voglia. E tanto meno hanno voglia di parlare le persone che vivono nella zona: »Abusi? noi non ne sappiamo niente. Questa è una zona molto tranquilla».

Giro di vite

Sta di fatto che adesso la zona di Sant’Anastasia è sotto stretto controllo. Dopo il sequestro di una bifamiliare in costruzione e di un’altra villetta singola ultimata, sono in corso verifiche su tutti i lotti agricoli della zona.

Per quanto riguarda i casi già scoperti adesso è tutto in mano alla Procura – la zona è vincolata perché risulta in area costiera - e adesso gli uffici procederanno a emettere le ordinanze di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi.E questi sono mesi intensi per la nuova squadra del nucleo di vigilanza edilizia. Oltre a Sant’Anastasia sono stati portati avanti anche altri procedimenti.Primo tra tutti quello dell’estate appena passata nella zona di S’Oru e Mari, dove sono state scoperte tre case abusive, completamente in assenza di concessione. In questo caso sono già state emesse le ordinanze di demolizione.Meno grave la situazione in via Olanda a Pitz’e e Serra dove un’intera palazzina è finita sotto la lente per piccoli abusi come la chiusura di verande e balconi.

I numeri dell’abusivismo

I controlli nel territorio si sono fatti più stretti anche a seguito del protocollo di intesa tra Comune e Procura. Un patto importante per contrastare un fenomeno che a Quartu conta circa 300 casi di abusivismo, fra totali e parziali, concentrati soprattutto nella zona della campagna. Così negli anni sono arrivate 375 ordinanze di demolizione a cui se ne sono aggiunte 230 per opere solo parzialmente abusive, di cui 20 direttamente dall’Autorità giudiziaria. Nel 2024 (dati da gennaio a luglio), sono state notificate circa 25 comunicazioni di avvio del procedimento amministrativo per abusivismo edilizio, 20 le ordinanze emesse dal settore edilizia privata: 17 di demolizione, 3 punite con sanzione pecuniaria.

