Fra Lavoratori, il Comune resiste in giudizio 

Il Comune di Arzana solleva gli scudi. Contro la richiesta di 3,3 milioni di euro, a titolo di riconoscimento delle migliorie, presentata dalla società Fra Lavoratori di Jerzu per le terre de S’Accettori, l’ente amministrato da Angelo Stochino si costituisce in giudizio dinanzi al Tribunale di Lanusei. «Emerge l’assoluta necessità, oltre che la sussistenza di un primario interesse pubblico e istituzionale, di costituirsi formalmente nel giudizio, al fine di resistere al gravame ed eccepire la piena legittimità, validità ed efficacia dell’operato dell'amministrazione comunale di Arzana». È la motivazione nella delibera dell’Esecutivo, in carica da un mese nel segno della continuità amministrativa. Il Comune non ha avvocati nel proprio organico. «C’è l’esigenza di affidare il patrocinio legale e la rappresentanza in giudizio dell’ente a professionisti esterni di comprovata esperienza nel settore del diritto civile specializzati in materia di usi civici», chiariscono dalla Giunta. La società Fra Lavoratori ha affidato la causa a Gianni Carrus e Alessandra Piroddi. Nell’atto di citazione gli avvocati della Fra Lavoratori sostengono che le migliorie abbiano reso il fondo «profondamente diverso da quello ottenuto in concessione nel 1951, ma ancor più diverso rispetto allo stato dei luoghi esistente nel 1971». (ro. se.)

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