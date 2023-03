Fra i sostenitori sta tornando l’ottimismo Un plebiscito per Ranieri: “Ci porterà lui” 

La vittoria contro la Reggina ha portato quella ventata di ottimismo che puntualmente veniva smorzata dalle prestazioni del Cagliari lontano da casa. I tifosi rossoblù si godono il momento: “Il Cagliari ha trovato se stesso e sei punti con l’ultima vittoria in casa”, scrive Stefano sulla pagina facebook di Radiolina. Per Marco: “Se provi a vincerle, ci riesci, grande rammarico per le trasferte di Bari, Venezia e Brescia, almeno 4 punti persi”. Adesso si pensa in grande e si fanno calcoli iperbolici: “Il Genoa comunque ha delle partite complicate come le nostre. Anche loro devono incontrare Pisa, Frosinone, Südtirol. Quindi perché non sperare anche in un secondo posto? Giochiamo fino alla fine”, commenta Simone.

Senza sosta

Adesso è “Vietato fermarsi”, afferma Massimiliano, proiettato come tutti verso il sogno promozione. I meriti? A Ranieri per come ha sistemato e motivato la squadra: “I giocatori bisogna saperli mettere in campo, senza Liverani ora avremmo avuto molti punti in più”, il parere i Roberto. “Grande mister finalmente abbiamo un Comandante”, posta Marco nella pagina facebook del Cagliari. “Sei il nostro bene più prezioso”, aggiunge Rosario. “Professionista esemplare, ma grande uomo di cuore, ci porterà dove meritiamo, in Serie A, sono fiducioso”, prosegue Marco. Francesco è in linea con lo spirito del momento: “Per chi crede nell’alchimia, si inizia a sentire un gran bel profumo”, scrive, “quando tutto sembra incastrarsi alla perfezione come in un puzzle spettacolare, bisogna crederci e godersela”.

Una menzione speciale va a loro stessi: i tifosi rossoblù sempre accanto alla squadra anche nei momenti più bui e nelle trasferte più lontane e costose: “Bravo Cagliari e bravi i nostri supporters che seguono sempre la squadra anche nelle trasferte complicate”, dice con orgoglio Fabrizio. Continua Luca: “Perché l'augurio di tutti noi è proprio quello che il nostro Cagliari quest'anno torni in Serie A. Forza Casteddu sempre e comunque”. E adesso si attende la gara col Sutirol per trovare la conferma che tutti sognano: “Sarà una bella partita, tosta, anche perché fuori casa non hanno pietà e poi perché ritorna da avversario Bisoli, tanto rispetto, ma vinciamo noi” non ha dubbi Andrea.