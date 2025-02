Fra i rossoblù e il Milan finisce in parità 

Cagliari 1

Cagliari (3-5-2) : Iliev; Pintus, Cogoni (19' st Malfitano), Franke; Arba (32' st Marini), Balde (13' st Marcolini), Sulev (32' st Ardau), Liteta, Grandu; Bolzan (13' st Vinciguerra), Kingstone. In panchina Auseklis, Collu, Costa, Mendy, Trepy, Tronci. All. Pisacane.

Milan (4-3-3) : Colzani; Magni, Nissen, Paloschi, Perera; Bonomi (35' Ossola), Eletu, Perin (17' st Parmiggiani); Liberali (27' st Scotti), Turco, Hodžić. In panchina Pittarella, Albe, Mancioppi, Lamorte, Perina, Ibrahimovic, Di Siena, Siman. All. Guidi.

Arbitro : Dorillo di Torino.

Reti : 26' pt Kingstone, 41' pt Turco.

Note : calci d’angolo 5-0, espulso Nissen. Recupero 4' st .



Nonostante la superiorità numerica per quasi tutto il secondo tempo di gioco, il Cagliari Primavera porta a casa solo un punto dallo scontro infrasettimanale contro il Milan. Al CRAI Sport Center il match si è chiuso con un pareggio maturato nella prima metà della gara. I rossoneri provano l'assalto e all'8' Bonomi mette in mezzo un cross, ma ad arrivarci per primo è Iliev. Al 14' Sulev calcia da fuori area, Colzani respinge in angolo. Sette minuti dopo e Turco prova di tacco, Iliev para. Al 26' Colzani commette un'ingenuità nel tentativo di spazzare il pallone fuori dall'area, Kingstone ci si avventa sopra e trova il vantaggio a porta vuota. Al 41' lancio di Eletu per Turco che, saltato anche il portiere rossoblù, sigla il gol del pareggio.

Nella ripresa, al 59', il Milan rimane in dieci per rosso diretto a Nissen, fallo su chiara occasione da gol. Appena un minuto e Sulev calcia bene una punizione dalla distanza, palla in corner. Al 74' Vinciguerra, nell’area avversaria, non riesce a prendere la mira e manda alto. L'ultimo brivido arriva al 94', con un colpo di testa di Kingstone che va sopra la traversa.

