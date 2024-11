Fra due settimane la prima udienza per i risarcimenti 

Il primo round fra 13 giorni. La discussione per il risarcimento dei danni per le lesioni causate dai crolli del 7 gennaio 2023 si sposta nelle aule del Tribunale Civile. Da un lato alcuni condomini che hanno nominato l’avvocato Gianluigi Pala, dall’altro la controparte Abbanoa, responsabile, secondo i proprietari degli immobili di via Dettori, della perdita idrica che avrebbe causato il cedimento del terreno. «L’udienza è in programma il 26 novembre con la causa di merito di fronte alla giudice Valentina Frongia», afferma l’avvocato Perra, che rappresenta i condomini delle palazzine più danneggiate. «Vista la differenza tra la perizie sui costi di consolidamento e sistemazione degli immobili effettuata da Fausto Mistretta, il perito nominato dal Tribunale, e le nostre richieste, abbiamo optato per la condanna in forma specifica. In pratica Abbanoa dovrebbe provvedere ai lavori per riportare gli edifici allo stato originario».

Questa la strada seguita per i cedimenti generali. «Successivamente ogni condomino dovrà agire per i danni alla singola proprietà». (a. a.)

