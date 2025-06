Foxi Manna, spiaggia accessibile e senza barriere 

La spiaggia di Foxi Manna accessibile e senza barriere. Ieri è stata inaugurata un'area inclusiva dotata di tutti comfort: passerelle, solarium, lettini, ombrelloni, sedie job. Ma non solo. Il lido è anche cardioprotetto grazie alla presenza di un defibrillatore. Alla cerimonia inaugurale del progetto di Sardegna Inclusiva di Massimo Pisanu, c'erano gli amministratori e gli imprenditori che hanno dato un contributo per renderla possibile. «Abbiamo inaugurato con grande orgoglio la Spiaggia Inclusiva e Accessibile nello stabilimento "La Duna” - dichiara Pisanu - un ringraziamento speciale va al sindaco Giulio Murgia e all’assessore Angelo Murgia che da subito hanno sposato il progetto e a Paolo Rigato, titolare dello stabilimento, che ha messo a disposizione parte della sua concessione demaniale per garantire un accesso facilitato a chi vive una disabilità motoria». Pisano ha rivolto parole di gratitudine anche verso gli «imprenditori che hanno contribuito con un grande senso di solidarietà e impegno civico alla realizzazione del progetto, rendendo possibile questo importante risultato». La spiaggia principale di Tertenia ora è davvero accessibile a tutti. «Un passo fondamentale verso una comunità più inclusiva - dicono dalla giunta - L'impegno prosegue grazie a un nuovo finanziamento regionale di oltre 60 mila euro per rendere accessibili altre aree nelle nostre spiagge».