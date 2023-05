Foxi Manna, ripulita la spiaggia 

Più di 40 persone si sono ritrovate sabato nella spiaggia di Foxi Manna a Tertenia per la giornata ecologica “Spiagge guarenti”. L’appuntamento è stato organizzato dall’associazione Andalas de Amistade Trekking di Villacidro, dal comune di Tertenia e dal Centro di salute mentale dell’Asl Ogliastra, soprattutto grazie all’opera della dottoressa Mariella Zoncheddu.

Si sono intrecciati i temi dell’ambientalismo, della socialità e dell’abbattimento dello stigma legato alla salute mentale. «Spiagge guarenti nasce innanzitutto come momento di incontro tra comunità diverse - spiega Marco Simbula, referente dell’associazione - cerchiamo di sensibilizzare ai temi ambientalisti e puliamo le spiagge spesso trascurate». Un momento partecipato. «Questa è innanzitutto la condivisione di una giornata tra persone, non ci sono ruoli e barriere - osserva Gianna Atzori, psicologa del Centro di salute mentale - si sta insieme allo stesso livello». Un passo verso l’indipendenza. «Iniziative come questa servono anche a sviluppare l’autonomia di base dei nostri utenti - spiega Claudia Altieri, educatrice del Centro di salute mentale della Asl - nel nostro servizio, dal punto di vista educativo e riabilitativo, lavoriamo quotidianamente su questo aspetto che spesso viene a mancare a causa delle patologie». Piena approvazione dal Comune. «L’amministrazione comunale è sempre stata favorevole a questo tipo di iniziative - sottolinea Barbara Demurtas, vicesindaco di Tertenia - e abbiamo appoggiato ben volentieri questo evento».

