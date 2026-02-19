“Foxcatcher” il film 

Il ricco erede John du Pont assume Mark e Dave Schultz, due atleti vincitori di medaglie olimpiche, allo scopo di addestrare una squadra di lottatori di wrestling, ma la paranoia e il continuo sentimento di alienazione del magnate risultano essere una maledizione per il destino del team sportivo. Ecco “Foxcatcher: Una storia americana”, questa sera alle 21.15 su La7Cinema. La pellicola, 5 nomination agli Oscar 2015, con protagonisti Steve Carell, Channing Tatum e Mark Ruffalo, tratta la storia vera dell'’assassinio del lottatore Dave Schultz, campione olimpico alle Olimpiadi del 1984 a Los Angeles, avvenuta nel 1996 per mano di John Eleuthère du Pont, ricco rampollo della famiglia Du Pont, amico ed allenatore del lottatore.