Fotovoltaico vicino al nuraghe: «Per il nostro territorio non c’è alcuna contropartita» 

«La lotta non si ferma, non temiamo provocazioni e soprusi». A dirlo è il presidente del Comitato Su entu nostu di Sanluri, Marco Pau, dopo il posizionamento ai piedi di un nuraghe di una roulotte con sopra pannelli fotovoltaici. E da questo riparte la lotta che diventa un “No-eolico” e un “No-solare”. Il primo è proprio per lo strumento di misurazione della velocità del vento sulle colline fra Sanluri e Villanovaforru, il secondo per due impianti fotovoltaici, uno a Sanluri nella zona industriale di Villasanta e l’altro a Sardara nell’area artigianale, lungo l’ex statale 131.

Ai piedi del nuraghe

Dopo un periodo di quiete, sulle colline del vento improvvisamente è apparsa una struttura con ruote e pannelli solari. Tanto è bastato per riaccendere la protesta. «Rabbia e malumore – sbotta Pau - quando abbiamo appreso che la corsa degli speculatori nel nostro territorio continua. Multinazionali, impunemente protetti da norme che consentono la devastazione del territorio, continuano sulla loro strada. I pannelli, con la funzione di un anemometro, indignano ancora di più perché posizionati ai piedi del nuraghe Melas. Il primo passo per le pale eoliche di 210 metri». Un fatto simile era successo nel mese di agosto. Allora i volontari organizzarono una manifestazione pacifica, con scritte su striscioni per ribadire il no contro le pale nel luogo della storia. «Questa seconda installazione – prosegue Pau - è una provocazione. Presto in Regione per chiedere alla neo presidente Todde una moratoria per l’eolico».

Pericolo per gli aerei

Angelo Bandinu, da sempre impegnato alla salvaguarda di quella fetta di terra, dice: «Non si può ignorare il parere contrario alle pale della Sovrintendenza, degli ambientalisti, dei 18 sindaci del territorio e del Corpo Forestale per i possibili ostacoli al servizio antincendio». L’indignazione è anche per i sacrifici di tanti volontari che hanno fatto rinascere la chiesetta di Sant’Antioco.

Fotovoltaico

Il via libera dal Comune di Sardara a un impianto fotovoltaico in località Argioledda, è stato contestato dalla minoranza. «Nel 2021 – ricorda il capo gruppo, Ercole Melis - ci siamo opposti all’autorizzazione dell’impianto. Con un’interrogazione sollecitammo la Giunta a chiedere almeno una contropartita, magari un’opera pubblica, un sostegno alle imprese del piano artigianale. Nessuna riposta. Da poco l’avvio dei lavori. Aspettiamo di conoscere se ci sarà una ricompensa o tutto cade nel dimenticatoio». Il sindaco, Giorgio Zucca, riferisce: «La concessione è stata data con la precedente amministrazione. Ho incontrato la società. C’è la massima disponibilità a fare qualcosa per il territorio. Lo vedremo a breve». A Sanluri, invece, è ancora tutto fermo. «È sorto un problema – dice il sindaco Alberto Urpi - di confini fra l’area privata dove dovrà sorgere l’impianto e la zona artigianale del Comune. Gli uffici hanno risolto a vantaggio del pubblico. Sulla questione dell’eolico, appena arriva il decreto dal ministero, ci sono 180 giorni per individuare le zone dove gli impianti potranno sorgere. Abbiamo un elenco di località che si prestano all’eolico, lontane dai luoghi della memoria storica e di pregio ambientale».

