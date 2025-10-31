VaiOnline
L’inchiesta.
01 novembre 2025 alle 00:28

Fotovoltaico truffa, sequestrati lingotti d’oro 

ROMA. Scoperta una presunta truffa nel fotovoltaico da 80 milioni di euro. Guardia di finanza e polizia hanno eseguito perquisizioni domiciliari in tutta Italia ed effettuato il sequestro d'urgenza del portale www.voltaiko.com, con contestuale blocco di 95 conti correnti riconducibili all'omonimo gruppo societario.

Le indagini sono state eseguite dal Nucleo operativo metropolitano della Guardia di finanza di Bologna, sotto la direzione della Procura di Bologna. Le Fiamme gialle sono entrate in azione nelle province di Bologna, Rimini, Modena, Milano, Varese, Arezzo, Frosinone, Teramo, Pescara e Ragusa. È stato individuato un gruppo criminale transnazionale con struttura piramidale che avrebbe messo a segno numerose truffe ai danni anche di persone fragili. La proposta green di investimenti nel settore delle rinnovabili non prevedeva l'installazione di impianti fisici, ma il noleggio di pannelli fotovoltaici collocati in Paesi ad alta produttività energetica, in realtà inesistenti, con allettanti rendimenti mensili o trimestrali.

Le somme investite erano vincolate per tre anni. Si stima che siano circa 6mila le persone convinte dai numerosi procacciatori a investire sul portale, generando un volume di investimenti di circa 80 milioni. Nelle perquisizioni sono state sequestrate criptovalute, dispositivi elettronici, beni di lusso e lingotti d'oro.

