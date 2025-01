Fotovoltaico sul tetto, il Municipio è a consumo zero 

Sul tetto del Comune di Villaspeciosa sono stati installati pannelli fotovoltaici e batterie di accumulo: un impianto da 20 kilowattora costato 90 mila euro e finanziato dall’Unione dei Comuni di Monte Idda e Fanaris, di cui fanno parte Villaspeciosa, Decimoputzu, Siliqua e Vallermosa.

«L’impianto – spiega il sindaco, Gianluca Melis – ci permetterà di avere una casa comunale a consumo zero, e portare le strutture comunali a zero consumo energetico è l’obiettivo che ci siamo prefissati». Per il Comune di Villaspeciosa, continua Melis, «abbiamo deciso l’anno scorso di spendere 100 mila euro. Siamo però riusciti a spenderne 90 mila cedendo al Comune di Siliqua 10 mila euro di cui aveva bisogno. La nostra amministrazione ha deciso di destinare i soldi alle strutture pubbliche. Grazie all’impianto fotovoltaico e alle batterie di accumulo, d’ora in poi avremo sempre energia gratis per il Comune».

Con i soldi dell’amministrazione municipale di Villaspeciosa, non dell’Unione dei Comuni, circa 30 mila euro, il sindaco conta di condurre a termine un ulteriore intervento: «Siamo pronti a modificare con lampadine a led l’illuminazione interna del Comune – conclude Gianluca Melis – e avremo un ulteriore risparmio».

