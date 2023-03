Fotovoltaico, sfida delle aziende 

Risparmi economici, efficientamento energetico e sostenibilità ambientale. Si muove su queste tre direttrici l’accordo siglato nei giorni scorsi fra Enel X, ramo del Gruppo Enel che opera nell’ambito della fornitura e dell’efficientamento energetico, e il gruppo Cellino. «Il patto permette consistenti risparmi economici grazie all’abbattimento dell’energia consumata per la produzione nei siti di Fette di Sole, Simec, e Pastificio Fratelli Cellino tra il porto industriale di Oristano e Santa Giusta» si legge in una nota.

La collaborazione

Il percorso, avviato a maggio 2022, oggi arriva alla sottoscrizione di quattro progetti di efficientamento energetico: per Fette di Sole, Enel X installerà un impianto fotovoltaico di potenza pari a 400 kWp con produzione annuale di circa 536.000 kWh (con 227 tonnellate di anidride carbonica risparmiate all’anno), una pompa di calore e altri generatori che permetteranno di risparmiare ulteriori 1.350 tonnellate all’anno di anidride carbonica grazie alla sostituzione del consumo di combustibile fossile con energia elettrica autoprodotta da fonte rinnovabile. Gli altri due progetti riguardano il totale rifacimento degli impianti fotovoltaici esistenti e, grazie agli spazi risparmiati, l’installazione di ulteriori due nuove sezioni di FTV sia sullo stabilimento della SIMEC che su quello del Pastificio Cellino. Previsti inoltre altri progetti come l’attivazione di comunità energetiche.

«Siamo molto soddisfatti di questo accordo con il Gruppo Cellino - afferma Augusto Raggi, responsabile Enel X Italia – e orgogliosi di poter mettere i nostri servizi a disposizione delle imprese sarde per accelerare la transizione energetica grazie all’elettrificazione dei consumi sostituendo le tecnologie che utilizzano combustibili fossili con alternative che utilizzano l’elettricità, grazie alle soluzioni per efficientare i processi produttivi delle aziende». Soddisfazione anche da parte di Matteo Alberto Cellino che ricorda «come il gruppo ha sempre avuto a cuore tematiche riguardanti la sostenibilità ambientale e per questo portiamo avanti progetti e investimenti in questa direzione».

