«Fotovoltaico? Serve chiarezza»  

«Subito un consiglio comunale per discutere delle nuove iniziative di impianti fotovoltaici nel territorio di Portoscuso».

Il gruppo consiliare Portoscuso Rinasce ha protocollato una richiesta di convocazione di Consiglio straordinario ed urgente. «Dopo aver ricevuto numerose segnalazioni e visto il recente via libera concesso dal Comune a nuove iniziative di impianti fotovoltaici - dice Rossano Loddo, consigliere di Portoscuso Rinasce - crediamo che l’amministrazione debba fare chiarezza sull’indirizzo da seguire per il fotovoltaico. Nel nostro territorio comunale, buona parte dei terreni si trova vicino all’area industriale, non per questo dobbiamo dire sì a tutti gli impianti. Le richieste sono molte, è necessaria una programmazione a livello comunale: è un tema di cui si deve discutere in Consiglio al più presto».

