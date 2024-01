Fotovoltaico, ormai è un assalto 

I cantieri sono già aperti, dicono quelli del Coordinamento gallurese anti speculazione fotovoltaica, e i soldi stanno arrivando a fiumi. Non c’è solo l’eolico nella battaglia che ormai vede schierati tutti i comuni della Gallura, adesso la vertenza territoriale riguarda anche la realizzazione di impianti fotovoltaici su estensioni di centinaia di ettari. E arriva la conferma di nuovi progetti che riguardano Tempio e tutti i centri vicini. Alla fine dell’anno è stato siglato un accordo per un pacchetto di interventi che vede impegnati una ventina di investitori di Trento e Brescia. Si parla di un project financing sostenuto da Bper Banca e dalla società Alpicapital per realizzare tre impianti fotovoltaici da 10 megawatt. Il finanziamento è per un un importo di 11 milioni di euro. L’aspetto interessante è la grandissima attenzione delle società specializzate nelle energie rinnovabii per la Gallura.

I capitali del Nord Italia

Alpicapital ha la sua sede a Borgo Chiese (Trento) ed è nata quattro anni fa con l’obiettivo di diventare un produttore di energia da fonti rinnovabili. ll nuovo investimento è solo un esempio delle operazioni che sono state perfezionate negli ultimi mesi sul territorio gallurese. E Tempio, tra l’altro, è uno dei centri con una estensione di aree impegnate tutto sommato contenuta, meno di cento ettari. I progetti sono sostenuti da colossi delle rinnovabili, ma anche da cordate di investitori del Nord Italia che hanno individuato nella Gallura un interessante “teatro” operativo.

Olbia e Luras

Altri due centri fortemente interessati dai progetti dell’agrifotovoltaico (le aree predilette sono quelle agricole a ridosso di zone artigianali o industriali) sono Olbia e Luras. La città gallurese ha progetti sul suo territorio per circa 300 ettari, Luras per 500 ettari. «Noi lo stiamo dicendo ai sindaci nei nostri incontri – sostiene Gianni Monteduro del Comitato anti eolico - Mentre gli impianti eolici sono ancora in itinere, le procedure sono in corso e ci sono ancora spazi di manovra per cercare di contenere l’installazione selvaggia di torri, sul fotovoltaico il quadro è diverso. Siamo fortemente preoccupati perché nel caso dei pannelli fotovoltaici non si parla di progetti ma di cantieri già aperti. Stiamo monitorando le situazioni di Olbia, Tempio e Luras, per citare qualche comune, ma ci sono anche altri centri interessati e progressivamente veniamo a conoscenza dei progetti e degli interventi in corso. Domani incontriamo di nuovo i sindaci per parlare delle contromisure da adottare».

