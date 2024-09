«Fotovoltaico? Non sono uno speculatore» 

«Riguardo alla mia posizione sul tema delle speculazioni energetiche, non ho alcun problema ad affermare che in seguito alla mia attività di imprenditore agricolo ho ceduto in passato, tramite stipula di atto notarile, una porzione di terreno in comproprietà con la mia famiglia ad una società che vorrebbe realizzare un impianto fotovoltaico. Il terreno è parte minima in un progetto che coinvolge numerosi proprietari e numerosi appezzamenti che rientrano all’interno delle aree adiacenti alle cave». Così il sindaco di Nuraminis Stefano Anni replica all’interrogazione presentata dal gruppo consiliare di minoranza (Mariassunta Pisano, Mario Frongia, Federica Pinna e Roberta Podda) sul tema dell’installazione di impianti da energie rinnovabili.

La minoranza

Un documento che, velatamente, ipotizza il possibile conflitto di interesse per esponenti della maggioranza consiliare che possono essere interessati «dall’acquisizione di are destinate alla realizzazione dei progetti in qualità di proprietari». «Come gruppo consiliare abbiamo presentato interrogazione per conoscere quali indirizzi verranno dati in sede regionale sull'individuazione delle aree idonee all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nel nostro territorio comunale. Quali aree verranno indicate? Con quali criteri verranno individuate?», chiede la minoranza.

Insomma: il faro è puntato sul «territorio di Nuraminis, interessato da diversi progetti di produzione di energia da fonti rinnovabili». Tra questi quello presentato da una società con sede legale Pescara, la Energy4U (attualmente in attesa del rilascio del provvedimento di Valutazione di impatto ambientale), per un impianto fotovoltaico da 19,98 megawatt di picco che interessa circa 30 ettari di aree agricole irrigue (fra i quali ci sarebbero proprietà del sindaco Anni) stretti tra le località Carroppu Saliu e Bia Samassi.

Ancora la minoranza: «Nel caso ci fossero amministratori comunali della maggioranza interessati dall’acquisizione di aree destinate alla realizzazione dei progetti in qualità di proprietari, come intende ovviare a quello che potrebbe configurarsi come un potenziale conflitto di interessi?».

Il sindaco

Il sindaco Anni respinge le allusioni. «Non vorrei passare come speculatore», premette il primo cittadino, che rivendica la sua contrarietà all’assalto dei cosiddetti signori del vento e del sole, «mi sono già espresso pubblicamente contro la speculazione energetica ritenendo che la strada da percorrere sia quella delle aree idonee in cui andranno tutelate le aree con vincoli idrogeologici, aree di pregio ambientale, naturalistico o archeologico», dichiara il sindaco di Nuraminis, vicepresidente dell’esecutivo dell’Anci Sardegna. «È bene chiarire che i sindaci non indicano e non scelgono le aree idonee in quanto la competenza esclusiva sulla loro individuazione è in capo alla Regione che opera sulla base di criteri tecnici e oggettivi come indicato dai quadri di riferimento normativo. Quindi non esiste alcun potenziale conflitto di interesse del sindaco o di qualunque consigliere comunale sulla individuazione delle aree idonee in quanto non esiste alcun atto deliberativo di indirizzo e ancora meno alcun atto autorizzativo relativo a questi impianti eolici o fotovoltaici e alle relative aree idonee».

