«Fotovoltaico, no agli speculatori» 

Sì agli impianti fotovoltaici per rendere le aziende agricole autosufficienti dal punto di vista energetico, no alle speculazioni di chi punta trasformare i terreni della zona in immense distese di silicio. I Comuni di Sarroch, Pula e Villa San Pietro chiedono alla Regione un intervento per garantire un futuro al comparto agricolo.

Le imprese

Durante l’ultimo degli appuntamenti organizzati dai tre Comuni in collaborazione con l’Agenzia Laore, organizzato per parlare della multifunzionalità delle imprese agricole, tecnici a amministratori hanno messo in evidenza la necessità di preservare il comparto dall’assalto dei mediatori alla ricerca di terreni agricoli da trasformare in immense distese di pannelli fotovoltaici. I sindaci dei tre paesi chiederanno un incontro all’assessore regionale all’Agricoltura per chiedere un intervento dal punto di vista legislativo in modo da porre un freno alla speculazione sui fondi agricoli.

L’allarme

Angelo Dessì, primo cittadino di Sarroch, a margine dell’incontro sull’energia rinnovabile in campo agricolo, sui sistemi agrifotovoltaici e sulle comunità energetiche rurali ha lanciato un allarme: «L’articolo 6, comma 1 del Decreto Aiuti punta ad accelerare il processo di individuazione di aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili. In assenza di indicazioni si prevede una sostanziale liberatoria che consente di localizzare gli impianti fotovoltaici a terra in aree agricole senza limitazioni di spazio o tipologie. Anche il nostro territorio, ormai, i proprietari dei terreni stanno subendo una pressione insostenibile per la cessione dei fondi agricoli ai fini energetici. Nessuno di noi contro l’impiego delle rinnovabili come l’energia fotovoltaica a partire dai tetti, coperture di capannoni, serre, cave, parcheggi. Non siamo a favore di un uso indiscriminato del suolo. Siamo sicuri che dietro queste operazioni non ci siano tentativi di speculazione?»